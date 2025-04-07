Приостановка передачи разведывательных данных и поставок оружия из США приведут к полному разгрому и поражению Вооруженных сил Украины (ВСУ) через полтора месяца. Таким мнением в беседе с «Инфо24» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине — это «не сиюминутный порыв, а политическая доктрина, благодаря которой он пришел к власти». Матвийчук отмечает, что Киев «не хочет» прекращать боевые действия.

«Киев этого не хочет делать, поэтому Вашингтон предупреждает его о последствиях. Если Трамп перестанет финансировать военные программы Киева, перестанет поставлять им технику, оружие и боеприпасы, то Украина буквально через один или полтора месяца перестанет существовать как государство. Трамп это знает, поэтому оказывает давление», — пояснил Матвийчук.

По его мнению, страны Европейского союза не смогут самостоятельно обеспечить Украину разведывательными данными и оружием. Эксперт пояснил, что европейские государства сами полностью зависят от Вашингтона в вопросе обеспечения своих армий.

«Зеленскому и его окружению не стоит надеяться на возможность заменить американскую военную помощью поставками со стороны Европы. Евросоюз не является самостоятельным игроком, так как сам полностью зависит от поддержки США и воли Трампа. В настоящее время Европа вооружается и укрепляет обороноспособность своих армий исключительно за счет Соединенных Штатов Америки», — добавил Матвийчук.

5 апреля министр финансов США Скотт Бессант, говоря о соглашении между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам, обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот сорвал «самую простую сделку в мире».