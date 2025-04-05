Министр финансов США Скотт Бессант обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот сорвал «самую простую сделку в мире». Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, говоря о соглашении между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.

По словам министра, во время встречи с украинским лидером в Киеве он заявил, что отказ от сделки создал «пропасть размером с Гранд-Каньон».

«У нас была оживленная дискуссия, и я сказал ему: у тебя там 50 репортеров. Я здесь, чтобы показать, что нет никакого разрыва между американским народом и украинским народом, между американским руководством и украинским руководством», — сообщил Бессант.

Он добавил, что спросил Зеленского по поводу его дальнейших действий. Тот якобы пообещал, что подпишет документ в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

«Но он не подписал ее там. На следующей неделе было [различных] много споров. Они умоляли приехать в Белый дом и говорили, что нужно заставить его подписать сделку до приезда. А затем он приехал в Овальный кабинет и сорвал то, что должно было стать самой легкой сделкой в мире», — выразил негодование американский министр.

Бессант добавил, что Зеленский во время приезда в Вашингтон мог бы высказать все претензии во время частного обеда, который был запланирован.

Кроме того, министр обвинил украинского лидера в том, что тот «трижды солгал нам в лицо», обещая подписать соглашение, но не сделал этого.

Карлсон спросил его, почему, по его мнению, Зеленский «вызывающе вел себя с американскими чиновниками». Бессант ответил, что президент Украины «был артистом, своего рода водевилистом», который в свое время «проявил героизм», но сейчас «застрял» и при этом следует некоторым «не самым лучшим» советам от своего окружения.

Бессант вновь заявил, что соглашение по полезным ископаемым будет выгодно обеим странам, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время.

Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда между ним и Трампом произошла перепалка, в результате которой украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом. 10 марта спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских АЭС. 24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах.