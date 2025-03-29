Украина попросит США внести изменения в экономическое соглашение двух стран, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Киев, по данным собеседника агентства, обеспокоен тем, что документ может подорвать его шансы по вступлению в Евросоюз, а также обяжет компенсировать Вашингтону всю военную и экономическую помощь, оказанную после начала СВО.

Версия соглашения, предложенная американской стороной, составляет почти 60 страниц, отмечает Bloomberg. В случае его одобрения в текущей версии США получат контроль «над всеми крупными будущими инвестициями в инфраструктуру и полезные ископаемые <…> без каких-либо временных ограничений».

Это касается горнодобывающей промышленности, нефти, газа, добычи важнейших полезных ископаемых, портов, а также автомобильных и железных дорог, говорится в материале.

Кроме того, предполагается, что для восстановления Украины будет создан специальный инвестиционный фонд, который будет контролироваться США. Bloomberg отдельно отмечает, что американская сторона считает свою военную и экономическую помощь, оказываемую Киеву после начала СВО в 2022 году, как «свой вклад в этот фонд».

Агентство отмечает, что украинские чиновники в пятницу, 28 марта, созвонились со своими американскими коллегами, включая юристов, чтобы получить разъяснения по поводу этой ситуации, особенно по последнему пункту.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать военную помощь США в качестве долга.

При этом представители США не стали оспаривать опасения украинцев, особенно по поводу возможного срыва по вступлению Украины в Евросоюз, уточняет источник Bloomberg. По его мнению, это говорит о том, что «Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений».

Собеседник агентства уточнил, что Украине потребуется время, чтобы представить США ответный вариант соглашения. В материале отмечается, что проект «не содержит гарантий безопасности для Украины».

Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда между ним и Трампом произошла перепалка, в результате которой украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом. 10 марта спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских АЭС. 24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах.