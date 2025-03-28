Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США новый вариант соглашения о редкоземельных металлов, который «полностью отличается от прежнего рамочного документа», передает украинский 24 канал. Он также отметил, что не признает долгом американскую военную помощь.

«Украина не признает военную помощь США как долг. Мы получили проект нового соглашения по полезным ископаемым, который является совершенно другим документом, чем предыдущее соглашение», — сказал он.

По его словам, Киев должен изучить тот документ, который сейчас прислали США и сравнить с тем, который был обсуждался ранее на переговорах.

«Пусть юристы проверят все эти соглашения. <…> Формат изменен. Давайте мы изучим этот формат и будем говорить», — добавил Зеленский.

Он уточнил, есть пункты соглашения, которые не могут быть приняты, например, те, из-за которых Украина не сможет вступить в Евросоюз: «Ничто не может загораживать вступление Украины в ЕС».

Также украинский лидер заявил, что ожидает от европейских союзников больше взаимодействия в сфере обмена разведданных, а также наращивания совместного производства средств ПВО и артиллерии.

По его словам, Киев договорился с Евросоюзом о лицензировании производства средств ПВО и артиллерии. Кроме того, украинская сторона получит расширенный доступ к европейским технологиям и спутникам, сказал он.

В конце февраля Зеленский заявил, что Украина не намерена признавать долг перед США в размере 500 млрд долларов. Украинский президент отметил, что Вашингтон на деле оказал Киеву помощь на 100 млрд долларов и «это факт», но даже эту сумму он не готов признавать долгом, так как это были гранты согласно договору с Конгрессом США и бывшим американским лидером Джозефом Байденом.

По мнению Зеленского, США вряд ли требуют возврата в 100% при продаже оружия Израилю, Катару, Саудовской Аравии и ОАЭ: «Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев».

Действующий президент США Дональд Трамп настаивает, что предыдущая администрация Белого дома предоставила Украине 350 млрд долларов, а теперь американская сторона имеет право требовать возвращения этих средств, в том числе в виде редкоземельных металлов и нефти.

Сделка Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам

Заключение сделки по редкоземельным металлам сорвалось в конце февраля после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда между ним и Трампом произошла перепалка, в результате которой украинского лидера попросили удалиться из Белого дома.

4 марта Зеленский заявил, что сожалеет о конфликте с Трампом. 10 марта спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал в эфире Fox News, что президент Украины направил Трампу письмо с извинениями за инцидент в Овальном кабинете Белого дома.

Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников писала 21 марта, что администрация президента США добивается новых условий по ресурсной сделке с Украиной, чтобы получить доступ к полезным ископаемым и энергетическим активам Киева. По информации издания, Вашингтон пытается расширить свои требования и включить в соглашение пункты, касающиеся украинских АЭС. 24 марта Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах.