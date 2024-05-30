Россия может нанести ядерный удар по Вашингтону в ответ на полеты американских разведывательных беспилотников Global Hawk над Черным морем, заявил в разговоре с Инфо24 президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По словам Ищенко, «государство само решает, как противостоять беспилотникам США у границ России». Меры противодействия могут включать в себя «как дипломатические усилия», так и «ядерные удары по Вашингтону», сказал эксперт.

Он отметил, что Россия имеет технические возможности, чтобы «уничтожать американские разведывательные беспилотники», но она не может этого делать, так как их полеты осуществляются в соответствии с международным правом.

Действия против беспилотников могут трактоваться как «неспровоцированное нападение», которое может привести к «нагнетанию напряженности и ответным действиям со стороны США», заключил Ищенко.

В Керчи 30 мая в результате падения обломков ракет пострадали два парома, у них повреждено остекление надстроек, сообщил в телеграм-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет.

Позже в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь на 30 мая средства ПВО уничтожили восемь ракет ATACMS и перехватили восемь беспилотников. Кроме того, по данным ведомства, были уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

Перед ракетной атакой на Крым над Черным морем кружил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, сообщал телеграм-канал Shot. В публикации отмечалось, что БПЛА мог наводить удары ВСУ.

За несколько дней до этого американский дрон-разведчик видели недалеко от Сочи. По данным сервиса Flightradar24, он мог взлететь с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале о попытке ВСУ атаковать Геленджик.