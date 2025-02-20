В деле «уфимских марксистов», которых обвиняют в намерении совершить государственный переворот в России и терроризме, появилась экспертиза, вызвавшая бурную реакцию в левой среде, в том числе у депутатов Госдумы от КПРФ. Они критикуют выводы в исторической части исследования и опасаются, что террористом признать могут Владимира Ленина.

Дело членов «уфимского кружка марксистов» рассматривается в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых — депутат Курултая Башкортостана Дмитрий Чувилин, левые активисты Павел Матисов, Ринат Буркеев, Юрий Ефимов и врач Алексей Дмитриев. ФСБ считает, что все они являются участниками террористической организации, которая готовилась свергнуть власть в России. В числе прочего подсудимым вменяется распространение «материалов, содержащих призывы к насильственному захвату власти». Эти материалы как раз и были отправлены на экспертизу (имеется в распоряжении RTVI — прим.ред.), которую провели кандидат филологических наук Елена Кислова, кандидат психологических наук Ирина Нурмухаметова и кандидат исторических наук Эмиль Рахимов из Уфимского университета науки и технологий.

Кислова и Нурмухаметова по большей части исследовали высказывания самих участников кружка, которые касались организационной структуры, распределения ролей («идейный авторитет», «практический лидер», «управляющий центр», «рядовые»), высказываний, на основании которых эксперты сделали вывод о том, что члены группы «планировали осуществить вооруженный захват власти», и прочее.

Эмиль Рахимов же остановился на исторической базе идей обвиняемых в терроризме «марксистов». Для этого он обратился к отцам-основателям теории Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, а также теории и практике архитектора русской социалистической революции Владимира Ленина.

Рахимов исследовал понятие революции и способов разрушения буржуазной системы государственности, которые содержатся в трудах Маркса. Ленин, как отмечает Рахимов, дополнил и переработал марксистскую доктрину, вследствие чего его учение получило название марксизма-ленинизма. В отличие от Маркса, пишет эксперт, Ленин допускал совершение революции в отдельно взятой стране, в то время как классический марксизм мыслит эту революцию исключительно в мировом масштабе.

Изучая термин «революция» в понимании Ленина, Рахимов опирается не только на его «теоретические построения», но и на практику. За основу Рахимов взял работу Ленина «Государство и революция», в которой тот рассуждает о «вооруженном восстании масс», и противопоставляет ее классическому марксизму, в котором речь идет лишь о «длительной классовой борьбе».

«Большевики не признали легитимность законно избранных депутатов Учредительного собрания, в начале января 1918 г. силой оружия прекратив его деятельность. Начался неконтролируемый террор в отношении представителей так называемых «эксплуататорских классов» — дворян, духовенства, буржуазии. Попытки сопротивления действиям большевиков подавлялись силой оружия», — продемонстрировал эксперт пример ленинской «революции» на практике.

По мнению эксперта Рахимова, в представленной для анализа видеозаписи фигурантов дела, содержатся призывы, предлагающие «ленинскую» концепцию революции. «Исторический опыт реализации ее на практике предполагает насильственное изменение основ конституционного строя РФ, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, или угрозой его применения», — говорится в экспертизе.

Эти выводы подверглись критике со стороны некоторых представителей российского социалистического лагеря. Они выразили опасения по поводу того, что вслед за такой экспертизой могут признать террористом и Ленина.

Депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков опубликовал справку-отзыв на данную экспертизу, в которой возмутился подходом Рахимова. Тот, по его мнению, в исследовании опирается лишь на труд Ленина «Государство и революция», но почему-то напрочь игнорирует остальные работы, где нет ни слова о «вооруженном перевороте, например — «Задачи пролетариата в данной революции» из «Апрельских тезисов». Юрист по образованию, Синельщиков обвиняет эксперта Рахимова в «однобокости», а его выводы называет «противоречащими исторической реальности». По мнению депутата Госдумы, такая экспертиза не может иметь юридической силы и быть положенной в основу обвинения.

Свою рецензию на экспертизу Рахимова представил и доктор исторических наук Николай Платошкин, придерживающихся левых взглядов. Он напомнил, что с Лениным активно борются на Украине и задался вопросом, на чьей стороне выступают эксперты: «на стороне украинского неонацистского режима, разрушающего памятники В.И. Ленину, или на стороне российского государства, которое памятники В.И. Ленину заботливо охраняет».

Пятеро членов «уфимского кружка марксистов» были задержаны в марте 2022 года. С 2016 года активисты собирались в музее Сталина в Уфе, где изучали труды Маркса, Энгельса и Ленина. Впоследствии, как считают силовики, они пришли к выводам о необходимости революции в России. В ФСБ отмечали, что в ходе обысков у членов кружка были изъяты две гранаты РГД-5, «коктейли Молотова», экстремистская литература, средства коммуникации, радиостанции, одежда и снаряжение для использования в полевых условиях.

В КПРФ сообщали, что двое фигурантов дела, Матисов и Буркеев, в 2014 году принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

В январе 2024 года суд в Москве за посты в поддержку членов «уфимского кружка» арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Ему вменили оправдание терроризма, а затем внесли в реестр экстремистов.