Басманный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова до 15 февраля по делу об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК России), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сам Удальцов считает, что «следствие трактует марксизм как терроризм».

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на срок 1 месяц 4 суток, то есть до 15 февраля 2024 года», — сказано в пресс-релизе суда.

В нем отмечается, что Удальцов, являясь координатором общественного движения «Левый фронт», размещал на сайте движения, в телеграм-канале «Сергей Удальцов» и в других ресурсах «публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности». Сам Удальцов в суде не согласился с выдвинутыми против него обвинениями.

«Те обвинения, которые предложены следствием, иначе как бредом назвать не могу. Следствие говорит, что я размещал посты в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. Они были участниками марксистского кружка, следствие трактует марксизм как терроризм», — сказал Удальцов (цитата по агентству ТАСС).

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова в беседе с «Интерфаксом» накануне выразила мнение, что «состава преступного деяния в действиях, инкриминируемых Удальцову, нет». По мнению Удальцова, нынешнее дело против него возбуждено в связи с грядущими президентскими выборами.

«Безусловно, данное преследование связано, на мой взгляд, с президентскими выборами. Мы поддерживаем оппонентов Владимира Путина. Я думаю, это одна из основных причин моего задержания. Видимо, сегодня инакомыслию вообще не место в России», — сказал Удальцов журналистам (цитата по «Медиазоне»*).

Удальцову грозит до семи лет лишения свободы.

Утром четверга, 11 января, Удальцов написал в своем телеграм-канале, что к нему «ломятся в дверь, говорят что из полиции», «пришли с обыском». В тот же день госагентства сообщили о возбуждении против Удальцова уголовного дела об оправдании терроризма. Адвокат в беседе с ТАСС отмечала, что у ее подзащитного изъяли электронные носители и гаджеты, его увезли на допрос в Следственный комитет.

Сергей Удальцов — один из лидеров протестного движения в России 2011-2013 годов. В июле 2014 года Мосгорсуд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима, признав виновным в организации «массовых беспорядков» на Болотной площади. Удальцов освободился в августе 2017 года, после того как отбыл полный срок.

На пресс-конференции после освобождения Удальцов призвал левых к объединению, раскритиковал бывших соратников по оппозиции, а также поддержал присоединение Крыма к России и на тот момент самопровозглашенные республики Донбасса. Вместе с тем он подчеркивал, что остается жестким критиком президента Владимира Путина.

Начавшуюся в феврале 2022 года российскую военную операцию на Украине Удальцов поддержал. В интервью изданию «Холод» в сентябре 2023 года он выражал мнение, что «надо быть со своей страной в такие переломные моменты», а Запад «всегда был врагом России». Находящихся в заключении оппозиционеров Алексея Навального и Илью Яшина* Удальцов назвал якобы «национал-предателями».

Удальцов уже не первый сторонник вооруженных действий на Украине, против которого завели уголовное дело. В июле 2023 года по обвинению в призывах к экстремизму был арестован экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин, который критиковал российские власти, но саму военную операцию поддерживал.

Стрелкова-Гиркина Удальцов ранее называл «истинным патриотом России», который «парится в тюрьме». В ноябре он назвал Стрелкова в числе участников голосования «по выборам единого кандидата на президентских выборах от лево-патриотических сил».

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