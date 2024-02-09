Росфинмониторинг внес координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая запись появилась 9 февраля.

В начале 2024 года стало известно, что в отношении Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). 11 января у политика прошли обыски, были изъяты электронные носители и гаджеты.

На следующий день Басманный суд Москвы арестовал Удальцова. Согласно материалам суда, он размещал на сайте «Левого фронта», в своем телеграм-канале и на других ресурсах «публикации, поддерживающие действия лиц, обвиняемых в осуществлении террористической деятельности».

Сам Удальцов заявил, что писал посты в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которых арестовали в 2022 году по делу о создании террористического сообщества.

Председатель комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина в разговоре с «Осторожно Media» связала арест Удальцова с приближением выборов, а уголовное дело против него назвала «искусственно придуманным».