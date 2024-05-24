Информацию о начале китайской операции по силовому воссоединению с Тайванем летом 2024 года «можно воспринимать всерьез лишь с большой долей условностей», но вовсе исключать такой вариант развития событий нельзя. Однако такие планы, «как правило, не афишируются», заявил в разговоре с «Лентой.ру» китаист и замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Днем 23 мая издание Global Press со ссылкой на источники в Минобороны КНДР сообщило в соцсети X, что Китай может готовить вторжение на Тайвань в июне.

По словам эксперта, за время правления Си Цзиньпина в Китае значительно укрепились меры безопасности в разных сферах, включая защиту государственной тайны. Поэтому утечка секретной информации в «не относящийся к мировому мейнстриму средств массовой информации» источник кажется «маловероятной и невозможной», отметил Ломанов.

Он считает, что информация о скором начале вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем исходит «от тех, кто рассчитывает получить политические, стратегические и экономические дивиденды от разжигания концепции китайской угрозы о неминуемом вторжении сил».

«Это прежде всего США и конкуренты, недоброжелатели Китая в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. В том числе нельзя исключать и сами тайваньские источники», — сказал китаист.

Несмотря на вероятную недостоверность информации в публикации Global Press, отношения между Китаем и Тайванем остаются достаточно напряженными, добавил Ломанов. Это связано с «непониманием и невозможностью политической стыковки между Пекином и Тайбэем», поскольку «стратегической целью Китая является воссоединение страны, а тайваньская администрация никоим образом не намерена вести диалог на эту тему».

«Поэтому простейшее логическое умозаключение состоит в том, что, когда нет переговоров о мирном воссоединении, в один прекрасный день на повестку дня попадает вопрос воссоединения не мирного», — заключил эксперт.

В четверг 23 мая Китай в очередной раз начал начал масштабные военные учения в окрестностях Тайваня. По данным Минобороны острова, за день военные обнаружили 49 китайских самолетов, большей части из которых удалось пересечь «срединную линию» в Тайваньском проливе.

«Би-би-си» сообщает, что в этот раз китайские военные учения впервые будут проводиться на отдаленных тайваньских островах, расположенных недалеко от побережья КНР. Издание считает, что таким образом Народно-освободительная армия Китая хочет показать: «если бы мы захотели, мы могли бы блокировать это место».

Также «Би-би-си» отмечает, что в ходе учений КНР отрабатывает возможность вторжения, поскольку с использованием кораблей и ракет. Опрошенные изданием аналитики считают, что Китай имитирует «полномасштабное нападение на остров». По их мнению, цель этих учений в первую очередь политическая — маневры служат предупреждением новому правительству Лай Циндэ, которого «не любит Пекин».