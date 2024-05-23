Силы Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая начали комплексные военные учения вокруг Тайваня, сообщает Министерство обороны КНР. Учения продлятся 23-24 мая, в них примут участие сухопутные, военно-морские, военно-воздушные и ракетные силы.

Учения проходят в Тайваньском проливе: к северу, югу и востоку от Тайваня, а также у островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дуъинь.

Как пояснил представитель Минобороны Китая Ли Си, в ходе учений КНР основное внимание уделяется патрулированию боеготовности моря и воздуха, захвату комплексного контроля над полем боя и высокоточным ударам по ключевым целям. Также, по его словам, военные корабли и авиация, в частности, проведут боевое патрулирование вокруг Тайваня.

Представитель Минобороны добавил, что учения также служат «суровым наказанием за сепаратистские действия» сил «независимости Тайваня» и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил.

При этом министерство обороны Тайваня в соцсети X сообщило о приближении к острову летательного аппарата и 12 китайских кораблей. В ведомстве отметили, что китайский самолет вошел в опознавательную зону ПВО острова с юга и приблизил на расстояние около 72 км.

Минобороны Тайваня назвало китайские учения провокацией, которая нарушает региональный мир и безопасность.

Тайвань позиционирует себя как отдельное государство, однако Китай считает этот остров своей отколовшейся провинцией. Лидер КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение материкового Китая с островом Тайвань «исторической необходимостью».

В январе Bloomberg подсчитал, что возможная война из-за Тайваня грозит обойтись глобальной экономике в $10 трлн, что соответствует 10,2% мирового ВВП. По данным издания, сейчас мало кто считает высокой вероятность «неминуемого» китайского вторжения на Тайвань, однако российская военная операция на Украине и боевые действия Израиля в секторе Газа служат напоминанием о том, что долго тлеющая напряженность может перерасти в конфликт.