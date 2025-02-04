Экспертная комиссия по рассмотрению уголовных дел (CCRC) не нашла медицинских доказательств, подтверждающих вину медсестры Люси Летби в убийстве или причинении вреда здоровью младенцев в больнице графини Честерской на северо-западе Англии. Об этом пишет издание The Guardian. В августе 2023 года Летби приговорили к пожизненному сроку.

В расследовании участвовали 14 экспертов под руководством профессора Университета Торонто Шу Ли. Комиссия CCRC (орган, который расследует возможные судебные ошибки — прим. RTVI), изучившая 17 дел, в рамках которых Летби обвиняли в убийстве или причинении вреда младенцам, установила, что дети погибли из-за «плохого медицинского обслуживания» или естественных причин.

Специалисты, как уточняет The Guardian, выявили очень «много проблем с медицинским обслуживанием», но не обнаружили ни одного медицинского доказательства, которое бы подтверждало предположения об умышленном убийстве. В частности, в отчете комиссии отмечается, что неонатальное отделение больницы графини Честерской:

было перегружено работой,

страдало от дефицита врачей, в том числе опытных,

имело проблемы с сантехникой.

В уходе за 17 младенцами были «многочисленные проблемы», включая неспособность должным образом выполнять «основные медицинские процедуры, задержки в их лечении и неправильную диагностику заболеваний», говорится в документе.

«Подводя итог, дамы и господа: мы не обнаружили никаких убийств», — сказал доктор Шу Ли.

Врачи не отреагировали на ухудшение состояния

В качестве примера доктор Ли привел историю с 10-недельной девочкой, в смерти которой обвинили Летби. Комиссия установила, что она умерла в результате осложнений, связанных с респираторным дистресс-синдромом и хроническим заболеванием легких.

Как отмечает профессор, медики в больнице графини Честерской не отреагировали на стандартные признаки об ухудшении состояния и не назначили ей соответствующие антибиотики.

«Скорее всего, смерть можно было предотвратить», — добавил Ли.

Еще один случай — смерть новорожденного. Люси Летби обвинили в том, что она ввела в вену ребенка воздух, после чего он умер. На деле причиной смерти стал тромбоз, который возник из-за того, что инфузию начали только через четыре часа после интубации, передает комиссия.

Кроме того, эксперты поставили под сомнение отравления инсулином, которые были положены в основу обвинения. Ли добавил, что если бы подобные нарушения обнаружили в канадской больнице, то ее бы моментально закрыли.

Адвокат Летби — Марк Макдональд — сказал, что отчет CCRC разрушил медицинское обвинение против медсестры. При этом представитель CCRC отметил, что пока невозможно оценить, сколько времени потребуется для принятия решения о том, следует ли возвращать дело Люси Летби в апелляционный суд. Также в настоящее время неизвестно, что может сделать суд, если сочтет, что существует реальная возможность отмены приговора.

Дело Люси Летби

Летби приговорили к пожизненному в августе 2023 года. Королевский суд Манчестера в Великобритании признал ее виновной в умышленном убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шести новорожденных.

Прокурор в суде сообщил, что Летби постоянно и намеренно присутствовала при всех смертельных случаях и критических состояниях маленьких пациентов в период с июня 2015 по июнь 2016 года. Она была задержана в 2018 году, после чего выпущена под залог на время расследования.

По данным следствия, медсестра делала младенцам смертельные инъекции инсулина или вкалывала воздух в вены, а также «оказывала механическое воздействие, приводящее к смерти».

Летби отказалась присутствовать на слушаниях по вынесению приговора и предстать перед семьями своих жертв в суде. Зачитывая приговор, судья утверждал, что она «гордится своим профессионализмом», который позволил ей причинять вред детям, не вызывая подозрений.

«Она пользовалась возможностью причинить вред младенцам, пока у другого персонала был перерыв», — пояснил судья.

При этом мотивы, которыми руководствовалась осужденная, судья назвать не смог. СМИ предполагали, что Летби была влюблена в коллегу-врача и создавала ситуации, в которых рассчитывала привлечь его внимание. По другой версии, медсестра была одержима «комплексом Бога». Еще одно предположение гласило, что она не испытывала интереса к уходу за малышами, которые не находятся в критическом состоянии. Апелляционный суд дважды отказывал Летби в разрешении обжаловать свои приговоры.