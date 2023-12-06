Руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» предложило уволиться по собственному желанию пилотам самолета Airbus A-320 Сергею Белову и Эдуарду Семенову, совершившим аварийную посадку в поле под Новосибирском в сентябре этого года, написали «Известия» и «МК». Телеграм-канал Baza со ссылкой на мать Белова сообщил, что ее сына уволили. Mash со ссылкой на мать Семенова пишет, что вопросом занялась прокуратура. Эксперты прокомментировали RTVI решение «Уральских авиалиний» — в материале RTVI.

В заключении Росавиации утверждалось, что к аварийной посадке Airbus A-320 в поле в Новосибирской области привели ошибки экипажа. В документе указывалось, что пилоты допустили ошибку в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Также в отчете отмечалось, что необходимое количество топлива было рассчитано неверно, из-за чего пилоты приняли необоснованное решение лететь в Новосибирск. Как пишет «МК», Росавиация посчитала работу комиссии, которая участвовала в подготовке этого заключения, неудовлетворительной, поэтому была сформирована вторая комиссия.

Капитан А-320, обладатель премии «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов — для RTVI

Я бы не увольнял командира. Надо их отправить на переподготовку и командира перевести во вторые пилоты. А второго пилота отправить на переподготовку. Зачем их увольнять? Они же летчики — они считать не умеют, а летать-то они умеют.

Это мне напоминает старый хороший анекдот, когда начальника московской полиции спрашивают: «Почему у вас полицейские по двое ездят по Москве?», а он отвечает: «Потому что один знает город, а другой — русский язык». Надо формировать экипажи «Аральских авиалиний» таким образом, чтобы один умел летать, а другой умел считать. Вот тогда у них гармония будет.

Это называется популизм: «Посмотрите, как мы отреагировали». Они же никого не убили, самолет не поломали. Надо уволить не командира, а летного директора «Уральских авиалиний», который занимается летной работой. Или как минимум — снять с должности. Он их не доучил, он их прошляпил. Это уже второй экипаж — первый в кукурузу улетел, вторые считать не умеют ни хрена.

Надо поставить другого летного директора в «Уральских авиалиниях», чтобы он исправил все эти косяки, которые у них существуют в организации летной работы. Вот это было бы правильно. Вы уволили этого командира — а что от этого поменяется? Вам же нужно убрать проблему, а вы ее не убираете. А проблема — это летный директор и организация летной работы. Он не на своем месте.

Авиаэксперт, главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров — для RTVI

Как мне кажется, в данном случае увольнение по собственному желанию, если стороны пришли к такому соглашению, — я имею в виду работодателя и работников, — наверное, будет для них наилучшим выходом из сложившейся ситуации, нежели увольнение по статье за профнепригодность. Во всяком случае так выглядит ситуация со стороны. Мы не знаем многих деталей, многих подробностей, и можем судить только исходя из того, что нам доступно. В данном случае, наверное, минимальной ответственностью для них будет добровольный уход с работы.

Но здесь, конечно же, надо понимать и самих пилотов. Ведь дело в том, что эти люди положили на алтарь всю свою жизнь. Они многие годы учились ради реализации главной своей мечты — летать. И конечно же, сейчас потерять свою любимую работу, главное дело своей жизни — это для них очень серьезный удар.

Причем вполне возможно, может быть, и не они-то во всем виноваты. Да, где-то они неправильно провели расчеты и какие-то другие ошибки допустили, но вопрос тогда к тем, кто их когда-то учил и аттестовывал. К этим людям тоже надо обратиться. Почему они в свое время аттестовали этих пилотов, не обучив их правильным действиям в подобных ситуациях. Так что, все на одних пилотов валить тоже не стоит, понимая, что речь идет об экстремальной стрессовой ситуации.

Это на земле нам хорошо рассуждать, а там, в небе, надо очень быстро принимать какие-то решения. И к сожалению, не всегда они бывают правильные. Но для того и существует система летной подготовки и специальный отбор людей, которые смогут освоить эту специальность и в стрессовой ситуации принять правильное решение. Именно за это пилотам и платят очень и очень немалые деньги. Так что вопрос о будущем этих пилотов пока открыт.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник — для «Инфо24»

Острого дефицита [пилотов] как такого нет, они не очень нужны. Поэтому я думаю, что им надо сваливать туда, где их никто не знает: в какую-нибудь Камбоджу, во Вьетнам, в Китай. Если возьмут, то ради бога. Работу всегда может найти человек адекватный. <…> И никаким геройством там не пахнет. <…>

Очень много ребят молодых, которые окончили Ульяновское училище, Санкт-Петербургское училище высшее, они не могут найти работу, потому что сократилось количество самолетов и количество выполняемых полетов.

<…>

‎Для того, чтобы избежать более крупных неприятностей, скорее всего, решили избавиться от этого экипажа. «Ну, были непрофессионалы, ну, мы избавились, извините, а дальше у нас всё хорошо». А на самом деле, скорее всего, требование прозвучало где-то в Минтрансе или в Росавиации, что «ребята, избавляйтесь от непрофессионалов иначе у вас будут проблемы в компании».