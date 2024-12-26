Модель Елена Перминова и российский миллиардер Александр Лебедев приняли решение расстаться после 19 лет отношений. Об этом женщина рассказала в своем Instagram*.

«Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, четверо наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за всё. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным» — написала модель с своем блоге.

В 2020 году Лебедев сделал Перминовой предложение, но они так и не поженились.

Модель рассказывала, что она познакомилась с Лебедевым, когда ей было 19 лет, а ему — 46 лет, спустя три года она родила от него первого ребенка. Сейчас у пары четверо детей. За годы отношений Перминова и Лебедев несколько раз были на грани расставания. В последний раз Александр Лебедев вернулся к своей избраннице, когда они узнали о том, что станут родителями четвертого ребенка.

В адрес пары не раз звучали замечания из-за разницы в возрасте, однако Перминова всегда говорила, что ее это не беспокоит.

«Мой муж офигенно выглядит, очень образованный, с потрясающим чувством юмора, с ним интересно и чувствуешь себя как за каменной стеной. А главное — нам хорошо рядом друг с другом. И это в тысячу раз лучше, чем быть рядом с пустым, необразованным, не уважающим женщин мужчиной, даже если он и молодой красавчик. В отношениях важно другое», — делилась модель в своем Instagram*.

В 2024 году, который назначен в России Годом семьи, уже несколько звездных пар сообщили о разводе или о расставании. В этом году браки расторгли певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов, певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и Елена Мартынова, блогеры Валерия и Артем Чекалины, а также другие знаменитости.

* деятельность Meta по реализации Instagram в России признана экстремистской и запрещена