Если бы в России меньше пиарили звезд, у них не было бы соблазна публиковать в соцсетях свои свидетельства о расторжении брака, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Так депутат прокомментировала череду разводов российских звездных пар, пришедшуюся на Год семьи.

«Не рассказывайте про них, вы про них не рассказывайте, потому что они мало кому интересны. Я вот к чему: если бы у нас поменьше было пиара для таких людей, то и у них меньше было бы соблазна выставлять в социальных сетях собственное свидетельство о разводе», — сказала Останина.

По мнению депутата, для некоторых отечественных звезд публикация новостей о своем разводе — единственный доступный способ заявить о себе, поскольку с помощью творчества они это сделать неспособны, в отличие от знаменитостей прежних времен. В качестве примера Останина привела ныне покойного народного артиста Иосифа Кобзона.

«Кобзон три раза был женат, но мы мало про это знаем. Запомнились песни Кобзона, а не его разводные дела», — отметила она.

Накануне, 21 октября, заявление на развод подала бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова. В тот же день стало известно, что свой четвертый брак официально расторг солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В конце сентября о разводе со второй женой сообщил певец SHAMAN, в августе певица Алсу объявила о расторжении брака с бизнесменом Яном Абрамовым. В мае 2024 года о разводе сообщила певица Анна (Нюша) Шурочкина, которая позже заявила, что они с супругом отказались от предложенного судом примирения.