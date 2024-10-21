Заявление на расторжение брака певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы 16 октября было зарегистрировано в судебном участке мирового судьи Татьяны Старкиной. Соответствующая информация размещена на портале мировых судей Москвы.

Седокова объявила о решении развестись с Янисом Тиммой 7 сентября, после четырех лет брака.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же посмотрим. Я знаю вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть», — писала она в соцсетях.

В одной из последних публикаций певицы также говорится о завершении «очень сложных отношений».

«Выходя из долгих, счастливых, но очень сложных отношений я словно заново учусь чувствовать», — поделилась Седокова эмоциями с подписчиками.

У пары нет общих детей, по законодательству им будет предоставлено время на поиск вариантов для примирения, после чего вступит в силу окончательное решение об официальном расторжении брака. С большой долей вероятности, развод Седоковой и Тиммы пройдет без серьезных споров, связанных с разделом имущества или финансов, отмечает «СтарХит».

Издание также предполагает, что баскетболист может попробовать «переломить ситуацию и вернуть чувства 41-летней исполнительницы», и напоминает, что ранее Тимма с этой целью вернулся в Россию из США.

Вечером 20 октября спортсмен «напугал» своих поклонников во время стрима в соцсетях, показав в кадре большое количество пачек от успокоительных на фоне телевизора с клипами Седоковой.

«Не верю ни единому твоему слову. Все, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует», — приводит его слова телеграм-канал SHOT.

Как расставались и сходились Седокова и Тимма

Тимма и Седокова познакомились летом 2019 года, на мероприятии, приуроченном к открытию бара исполнительницы, пишет Sportbox.ru. На тот момент Тимма успел пережить расставание с супругой Саной, развод с которой еще не был оформлен. После того, как стало известно о его отношениях с российской певицей, Сана назвала Седокову разлучницей.

Певица к тому времени уже состояла в разводе с футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. У Седоковой есть по одной дочери от обоих бывших супругов, а также сын от бизнесмена Артема Комарова, с которым артистка рассталась вскоре после родов.

После ухода Тиммы из «Химок» в 2021 году, супруги стали жить раздельно. По словам артистки, за это время они расставались и заново сходились более 20 раз. В начале февраля певица рассказала о том, что «в какой-то момент просто опустила руки. <…> А он не опустил».

«Когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью, чтобы быть вместе в этот день», — писала она.

Спустя несколько дней после публикации она вновь объявила о расставании, однако в марте показала подписчикам свою переписку с баскетболистом, в которых признавалась, как сложно ей было написать. В августе Седокова вновь рассказала, что была «на грани» расставания с Тиммой, в комментариях к фотографии, где они держатся за руки.