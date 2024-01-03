Эмираты помогли России и Украине уладить вопрос с пленными

Украинская сторона вернула России 248 российских военнослужащих после сложного переговорного процесса, сообщили в Министерстве обороны России.

«Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов. Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что освобожденные военнослужащие пройдут курс лечения и реабилитации.

«Прошел обмен 173 на 173 и еще 75 российских военнослужащих украинская сторона вернула за 5 командиров «Азова»**, которых забрали из Турции. Большая благодарность нашим переговорщикам, нашему генералу, полковнику, нашему Министерству обороны. Очень сложный процесс был», — написала в своем телеграм-канале журналистка Анастасия Кашеварова.

Она также выразила «огромную благодарность» представителю Парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

«Огромная благодарность депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву. Бьется за ребят. Вы этого не видите, а Шамсаил никогда не будет хвалиться, он не про пиар, а про реальные дела. И Саралиев, и МО проделали очень тяжелую работу, чтобы обмены были, чтобы ребята возвращались», — заявила журналистка.