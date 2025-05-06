Глава поселка Глушково в Курской области Василий Худяков, который ранее сообщил об эвакуации жителей в связи с «усложнившейся обстановкой» удалил пост во «Вконтакте» и извинился за «излишнюю эмоциональность».

«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идет», — заявил Худяков.

По его словам, в настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы Барс-Курск и Патриота.

«Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место. Это связано с участившимся в последнее время обстрелами наших сел со стороны Украины», — пояснил глава поселка.

Он также отметил, что решение выезжать каждый должен принимать самостоятельно, тем более, что ранее людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад.

«Еще раз простите за невольно посеянную мной панику. Никакой эвакуации населения не проводится! Ситуация в поселке контролируемая», — добавил Худяков.

Поселок Глушково расположен в 10 км от границы с Украиной и в 30 км от города Рыльск, который, как сообщал врио губернатора Александр Хинштейн, атаковали ВСУ. В результате атаки пострадали два подростка, а город остался без электроснабжения.

Накануне военные корреспонденты и околовоенные паблики сообщали о попытке малой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвинувшейся со стороны Сумской области, прорвать границу в направлении поселка Теткино, расположенного в 13 км от Белополья.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник полагает, что ВСУ будут и дальше пытаться прорваться в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что Украина в текущей ситуации испытывает острую нехватку стратегических преимуществ. В этих условиях, по его мнению, Киев рассматривает возможный прорыв на российскую территорию как единственный оставшийся инструмент для давления в переговорном процессе.