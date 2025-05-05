В Сумской области объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба. Об этом написал в соцсетях глава Сумской администрации Михаил Мельник.

«Прошу жителей г. Белополье и г. Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — написал он.

Население Белополья составляет около 6 тысяч человек, в Ворожбе проживает около 6,6 тысяч жителей. Эти города расположены на северо-востоке региона, вблизи от российско-украинской границы.

Ранее сообщалось о попытке малой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), выдвинувшейся со стороны Сумской области, прорвать границу в направлении поселка Теткино, расположенного в 13 км от Белополья.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник полагает, что ВСУ будут и дальше пытаться прорваться в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что Украина в текущей ситуации испытывает острую нехватку стратегических преимуществ. В этих условиях, по его мнению, Киев рассматривает возможный прорыв на российскую территорию как единственный оставшийся инструмент для давления в переговорном процессе.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что попытка атаки на Теткино со стороны ВСУ говорит о желании президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать Западу, что он «может атаковать российские территории».

«Зеленскому нужна полоса земли хотя бы пару метров, чтобы он мог всему миру заявить о том, что он захватил территорию Российской Федерации, которую он также сможет использовать в качестве торга, если вдруг начнутся мирные переговоры», — приводит его слова «Инфо24».

Матвийчук также выразил уверенность в том, что ВСУ не смогут занять Теткино, «так как они уже не в состоянии» повторить маневр 2024 года.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, заявил в разговоре с NEWS.ru, что Россия не допустит повторного вторжения в Курскую область.

«Я думаю, что и Генеральный штаб, и командующие, которые находятся в зоне СВО, приняли все меры для того, чтобы больше не повторилось таких моментов, как было девять месяцев назад. Два раза на одни и те же грабли наступать нельзя», — отметил он.

В мае 2024 года в Белополье и Ворожбе также объявляли «заблаговременную эвакуацию». В марте 2025 года власти Сумской области проводили обязательную эвакуацию, которая затронула восемь населенных пунктов и около 500 человек.

В своем докладе президенту России Владимиру Путину от 26 апреля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Курской области от ВСУ и сообщил о работе над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской области.

В начале мая российское Министерство обороны заявило о завершении работ над созданием полосы безопасности. В сводке от 5 мая Минобороны сообщило, что группировка «Север» нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Садки, Рясное и Великая Пискаревка.