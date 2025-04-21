Вероятность присоединения Канады к Евросоюзу невелика, но такой сценарий не стоит исключать, пишет Politico со ссылкой на исследователей. 28 апреля в стране пройдут досрочные парламентские выборы на фоне столкновений Оттавы с администрацией президента США Дональда Трампа.

Канадцы заинтересованы идеей присоединения к ЕС, отмечает Politico. Согласно опросу Abacus Data, на которое ссылается издание, 44% опрошенных выступили за то, чтобы канадское правительство рассмотрело вопрос о вступлении Канады в блок. Против этого выступили 34% респондентов.

В Еврокомиссии заявили, что Брюссель «польщен результатами такого опроса», однако по состоянию на текущий момент только европейские государства могут подать заявку на членство в ЕС. Так, в 1987 году Марокко отказали в присоединении к блоку из-за географического расположения страны.

Впрочем, разделенные океаном Канада и ЕС имеют много общего. Politico приводит в пример «прочные экономические связи, общие демократические ценности и мучительную головную боль» от действий администрации Трампа.

«Юридически и формально европейское государство фактически не определено, и если посмотреть в прошлое, то у нас были европейские государства, которые в некотором смысле не ограничивались европейским континентом», — сказала Politico профессор Маастрихтского университета Жизель Боссе.

Некоторые страны-члены ЕС и сегодня имеют заморские территории. Например, у Франции есть несколько департаментов за пределами европейского континента — это Гваделупа, Гвиана, Мартиника, Майотта и Реюньон.

Канада может быть ближе к европейским ценностям, институтам и политике, чем многие из нынешних стран-кандидатов, отметил профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха Франк Шиммельфенниг. Сегодня странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Украина, Молдова, Турция, Грузия, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина.

С другой стороны, вступление Канады в Евросоюз могло бы серьезно ударить по канадской экономике из-за обязательств применения таможенных правил ЕС к США, рассуждают исследователи. Кроме того, ответы на недавние опросы могли быть «эмоциональным шагом со стороны канадцев», а для принятия нового члена необходимо единогласное решение всех 27 стран-участниц ЕС и референдумы в отдельных государствах.

Более того, одобрение членства Канады в ЕС может разочаровать некоторые страны, которые много лет ожидают решения по своей заявке, — как в случае Турции.

Альтернативой вступления в ЕС могло бы стать улучшение соглашения об экономическом партнерстве Канады с Евросоюзом, отметил в беседе с Politico заместитель директора лондонского Центра европейских реформ Ян Бонд.

28 апреля в Канаде пройдут досрочные парламентские выборы. Голосование состоится на фоне политических столкновений с президентом США Дональдом Трампом, который ранее ввел торговые пошлины в отношении Оттавы и неоднократно предлагал сделать Канаду «51-м штатом».