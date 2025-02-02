Канада перестанет существовать как «жизнеспособная страна» без субсидий со стороны Вашингтона, поэтому она должна стать 51-м штатом США. Об этом написал американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, США тратят «сотни миллиардов долларов» на субсидирование Канады, хотя для этого «нет причин»: «у нас неограниченная энергия, мы должны сами производить автомобили, у нас больше пиломатериалов, чем мы когда-либо сможем использовать».

«Нам не нужно ничего из того, что есть у них. <…> Без этих огромных субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Сурово, но факт! Поэтому Канада должна стать нашим почитаемым 51-м штатом», — говорится в посте Трампа.

В этом качестве Канада получит «гораздо более низкие налоги, гораздо лучшую военную защиту и никаких пошлин», заявил президент США.

Трамп не первый раз высказывается о необходимости сделать Канаду американским штатом. Разговоры об этом возобновились перед его официальным вступлением в должность президента США. Трамп называл границу между странами «искусственно проведенной линией» и заявлял, что присоединение Канады будет «лучше для национальной безопасности». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не станет штатом США. Посол Канады в России Сара Тейлор в разговоре с RTVI предложила не воспринимать буквально заявления Трампа. Она отметила, что между двумя странами существуют очень прочные связи, но канадцы «очень гордятся тем, что они канадцы» и не хотят быть частью Соединенных Штатов.

Новые американские пошлины

1 февраля Трамп подписал указ, который вводит 25-процентные дополнительные пошлины на товары из Канады и Мексики. Канадские энергоносители и китайский импорт будут облагаться 10-процентной пошлиной. Белый дом объяснил эти меры борьбой против нелегальной миграции и наркотрафика.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении зеркальных мер в отношении товаров из США на сумму 155 млрд канадских долларов ($107 млрд). Пошлины в отношении американского импорта на 30 млрд канадских долларов начнут действовать с 4 февраля, когда в силу вступит указ Трампа, на оставшуюся сумму ― через 21 день.

Ответные меры Канады будут распространяться на пиво, вино, бурбон, соки, овощи и фрукты, одежду, обувь, бытовую технику, спортивное оборудование и другую продукцию американского производства. Канадские власти также рассматривают введение «нетарифных меры», касающихся полезных ископаемых, закупок энергии и других соглашений между странами.

Трюдо заявил, что ближайшие недели станут тяжелыми как для канадцев, так и для американцев. Повышенные пошлины против Канады ставят под угрозу рабочие места, поскольку могут привести к закрытию производственных предприятий, заявил премьер. Также он предупредил, что меры новой администрации США приведут к росту цен на продукты и топливо.