Заявления президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады не стоит воспринимать буквально, канадцы не хотят быть частью Соединенных Штатов. Такое мнение посол Канады в России Сара Тейлор высказала в специальном интервью RTVI.

«Я отвечу фразой, позаимствованной у коллеги, которая сказала, что воспринимает президента Трампа серьезно, но не буквально. Поэтому мы слушаем то, что он говорит, но не обязательно воспринимаем это как буквальную истину», — сказала Сара Тейлор.

Она отметила, что США и Канада — «большие друзья», между ними существуют «очень прочные связи».

«Но канадцы также очень гордятся тем, что они канадцы, гордятся своей страной. Я думаю, что подавляющее большинство канадцев хотят дружить с Соединенными Штатами, но мы не хотим быть частью Соединенных Штатов», — заверила посол.

Тейлор добавила, что не может наверняка сказать, каковы намерения Трампа в этом вопросе и насколько они серьезны.

«Как я уже сказала, я не обязательно воспринимаю буквально то, что он говорит. На мой взгляд, самое важное из того, что мы увидели в некоторых заявлениях новой администрации США, касается торговли с Канадой, а также опасений по поводу границы и тарифов», — предположила дипломат.

По ее мнению, именно в этих вопросах новая администрация США «может предпринять какие-то действия». Посол напомнила, что в следующем году планируется пересмотр соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой.

«Так что, полагаю, это гораздо более вероятные области, которые мы, судя по всему, будем обсуждать на переговорах с США, нежели дебаты по поводу «51-го штата», которые я бы не стала воспринимать буквально», — заключила Сара Тейлор.

Притязания Трампа

В последние месяцы Трамп не раз заявлял о притязаниях на Канаду, Мексику Гренландию и Панамский канал. В декабре избранный президент сказал в интервью NBC, что США ежегодно субсидируют Канаду и Мексику на сотни миллиардов долларов. «Зачем мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся их субсидировать, пусть они станут штатом», — добавил он.

Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Трамп встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и пригрозил ввести 25-процентные ввозные пошлины на все канадские товары, если Оттава не решит проблемы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией через границу. В ответ на замечание Трюдо о губительности пошлин для канадской экономики, республиканец предположил, что Канада могла бы стать «51-м штатом США», а Трюдо — его губернатором. По данным Fox News, Трюдо отреагировал «нервным смехом».

В начале января Трамп написал в соцсетях, что многие канадцы хотели бы, чтобы их страна стала 51-м американским штатом. А заодно запостил карту Канаду под американским флагом. «Вместе мы были бы великой нацией!» — заключил он.

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен призвал Трампа опомниться «как старик старика».