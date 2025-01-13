Жители Канады ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления, сказал в колонке в Globe and Mail бывший глава канадского правительства Жан Кретьен. Он обратился к избранному президенту США Дональду Трампу.

По словам бывшего премьера, канадцы «построили нацию в самой суровой и сложной географии, какую только можно себе представить», и «сделали это вопреки всему».

Кретьен пояснил, что у Оттавы уже хватило смелости сказать «нет» США, которые пытались втянуть соседнюю страну «в совершенно неоправданную и дестабилизирующую войну в Ираке».

«Что могло заставить тебя подумать, что канадцы когда-либо откажутся от лучшей страны в мире — а мы, без сомнения, именно такой и являемся — чтобы присоединиться к Соединенным Штатам?… Дональд Трамп, как старик старику: опомнись!» — написал бывший глава правительства.

Пост премьер-министра Канады Кретьен занимал в 1993—2003 годы. Накануне, 12 января, ему исполнился 91 год. Дональду Трампу в июне 2025 года исполнится 79 лет.

В начале декабря 2024 года избранный президент США во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пригрозил ему, что страна может стать 51-м американским штатом, если Оттава не решит проблемы с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

В конце ноября Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что уже в первый день своего президентского срока намерен ввести пошлины в 25% на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, как меру борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.