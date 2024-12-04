Максимум через 20 лет Арктика полностью освободится ото льда, выяснили ученые-климатологи после проведения компьютерных модуляций. При этом существует вариант развития событий, когда лед сойдет намного раньше — к 2027 году, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследования климатолога Селин Хёзе из Гетеборгского университета и доцента университета Колорадо в Боулдере Александру Ян.

Согласно большинству вычислений, первый день без льда в Арктике гарантированно наступит в течение 9-20 лет, причем независимо от изменений выбросов парниковых газов. Девять из 300 симуляций продемонстрировали, Арктика может освободиться ото льда намного раньше — уже через три года. Это может произойти из-за повторяющейся теплой осени, за которой следует мягкая арктическая зима.

Хёзе предупредила, что первый день без льда в Арктике способен сильно повлиять на экосистему и климат Земли из-за изменения погодных условий. Так, по его словам, на юге Италии ожидаются экстремальные похолодания до минус двадцати градусов, а в Скандинавии могут произойти лесные пожары.

«В этот день Северный Ледовитый океан сможет поглотить гораздо больше тепла, чем обычно, и это затруднит повторное образование морского льда», — сказала климатолог.

При этом ученые пояснили, что само таяние морского льда не спровоцирует большого повышения уровня моря, так как лед уже находится в воде. Однако, если море после оттаивания Арктики нагреется сильнее, начнут таять ледники на суше, и это уже приведет к повышению уровня моря.

По словам Хёзе, в 2024 году минимальная протяженность морского льда в Арктике стала одной из самых низких за всю историю наблюдений, а октябрь в этом году был отмечен, как второй самый жаркий октябрь за всю историю наблюдений, уступив первенство только 2023 году.

Климатолог пояснила, что в глобальном масштабе арктический морской лед играет решающую роль в регулировании климата, возвращая солнечный свет в космос.

«Когда мы теряем эту белую поверхность и вместо нее остаемся с темным океаном, энергия солнца остается с нами, поглощается океаном и приводит к еще большему глобальному потеплению», — отметила она.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов ранее заявил, что в результате глобального потепления в Северном Ледовитом океане ожидается «большой прилив воды», который будет угрожать портовой инфраструктуре северных территорий России. По его словам, существуют риски и для «территорий ниже» арктической зоны.

«У нас же северная страна, и вечная мерзлота достаточно большую территорию занимает», — пояснил эколог.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 7 ноября также заявил, что потепление в стране проходит быстрее, чем в других регионах мира, и оно может привести к серьезным последствиям.