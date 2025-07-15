Министры иностранных дел ЕС не стали принимать меры против Израиля из-за гуманитарной ситуации в Секторе Газа. Об этом заявила шеф европейской дипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллег в Брюсселе 15 июля.

По словам Каллас, Израиль не столкнется с какими-либо санкциями Евросоюза, по крайней мере, до 6 октября — когда министры соберутся на следующую встречу после летних каникул.

«Мы будем внимательно следить за тем, как Израиль реализует соглашение [о поставках гумпомощи в Газу], и будем отчитываться о его соблюдении каждые две недели. Мы будем иметь в виду варианты [санкций] и отреагируем, если Израиль не выполнит обязательства», — сказала Каллас.

По ее словам, в палестинский эксклав уже «прибывает все больше грузовиков и грузов, открывается больше контрольно-пропускных пунктов, восстанавливается электроснабжение».

До саммита в Брюсселе сообщалось, что Испания настаивала на принятии трех конкретных мер в отношении еврейского государства, главная из которых — приостановка соглашения о об ассоциации с Евросоюзом «по крайней мере, на время войны». Среди других пунктов, на которых настаивал Мадрид, были эмбарго на продажу оружия Израилю и включение некоторых лиц в санкционный список.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не станет поддерживать санкции против Израиля.

«Интересам Венгрии отвечает скорейшее прекращение огня и заключение сделки по заложникам, которая позволит освободить венгерского гражданина, удерживаемого движением ХАМАС. Сегодня в Брюсселе на нас будет оказано сильное давление, чтобы мы ввели санкции против израильских поселенцев. Это был бы неправильный шаг. Сейчас время дипломатии, а не санкций», — написал он в соцсети Х до заседания.

Как писал RTVI, 20 июня в ЕС заявили, что нашли признаки нарушения Израилем «своих обязательств в области прав человека», после чего в Брюсселе приступили к разработке контрмер. Как писали СМИ, Евросоюз подготовил 10 вариантов санкций в отношении еврейского государства, так как страна продолжает ограничивать поставки продовольствия, лекарств и медоборудования в Газу.

Тем не менее 10 июля стало известно, что ЕС и Израиль достигли соглашения о поставках гумпомощи в Сектор Газа. По данным издания Politico, Брюссель ожидает, что через восемь дополнительных пунктов пропуска в ближайшие дни смогут проехать как минимум 160 грузовиков с гуманитарным грузом.

14 июля власти Египта заявили, что поток помощи в Газу не увеличился, несмотря на достигнутое соглашение с ЕС. По словам главы египетского МИД Бадра Абдель Аты, на местах «ничего не изменилось».

На следующий день Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что за последние шесть недель зафиксировало по меньшей мере 875 убийств в пунктах оказания помощи в Секторе Газа.