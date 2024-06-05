Евросоюз может пересмотреть безвизовый режим для граждан Грузии из-за принятия в этой стране скандального законопроекта об иноагентах. Об этом заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

«Мы договорились о либерализации визового режима с Грузией, но с определенными условиями. И теперь, после принятия закона о прозрачности иностранного влияния, мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии», — сказал европейский дипломат (цитата по «Грузия Online»).

По его словам, для полугодовой приостановки безвизового режима потребуется больше половины голосов стран-членов ЕС. Решение будет принято в ближайшие недели, утверждает посол ЕС.

«Если либерализация визового режима будет остановлена, граждане пострадают, потому что они уже много лет пользуются условиями свободного передвижения, и людям придется заплатить высокую цену, а это определенно не является целью ЕС», — отметил Герчинский.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния») в третьем, окончательном чтении. Его рассмотрение сопровождалось масштабными протестами и драками депутатов в парламенте, несколько раз протестные акции перерастали в столкновения с силовиками. При разгоне протестующих спецназ применял слезоточивый газ и водометы.

Законопроект, который грузинская оппозиция называет «российским», вызвал критику западных стран. Вашингтон анонсировал санкции против «ответственных за подрыв демократии в Грузии» и членов их семей, а в ЕС предупредили, что закон об иноагентах противоречит стремлению Тбилиси вступить в ЕС.

Отвечая на критику Вашингтона, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе заявлял, что Грузия «никогда не будет чьей-то колонией». Политсовет партии выступил с заявлением, в котором расценил действия США как «политику шантажа и угроз», «грубую и циничную попытку ограничить независимость и суверенитет Грузии».

Изначально в Брюсселе утверждали, что не намерены вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, но потом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что страны Евросоюза изучают «все варианты реагирования».

Безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом был установлен в 2017 году. О том, что несколько стран ЕС потребовали приостановить его действие из-за грузинского закона об иноагентах, 22 мая сообщила газета Financial Times. До этого она предупреждала, что Брюссель может заморозить заявку Грузии на вступление в ЕС.