Евросоюз исключил из санкционного списка российского автогонщика Никиту Мазепина и Виолетту Пригожину ― мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Мазепин ― сын совладельца компании «Уралкалий» Дмитрия Мазепина. В марте 2022 года ЕС ввел санкции против обоих в связи с началом военной операции на Украине. Ограничения предусматривали заморозку счетов и запрет на въезд на территорию ЕС.

Мазепина-младшего добавили в черный список на основании того, что его отец ― «влиятельный бизнесмен, работающий в отраслях экономики, которые составляют существенный источник дохода для правительства России». Кроме того, «Уралкалий» был спонсором американской команды Haas, в составе которой Мазепин выступал на «Формуле-1».

Гонщик просил приостановить действие санкций и заменить их другими временными мерами, чтобы он мог участвовать в тренировках и турнирах на территории ЕС. В марте 2023 года Европейский суд приостановил продление санкций против Мазепина-младшего, разрешив ему въезжать на территорию ЕС и участвовать в гонках под нейтральным флагом.

Спустя год Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отменил санкции против Мазепина, придя к выводу, что родственная связь — недостаточное основание, чтобы считать интересы отца и сына общими.

Виолетта Пригожина попала в санкционные списки ЕС также после начала военной операции на Украине. Совет ЕС утверждал, что она владела фирмой «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащей компании «Конкорд» Евгения Пригожина, и другими предприятиями, связанными с бизнесменом.

Мать основателя ЧВК «Вагнер» оспаривала введение санкций в суде. В марте 2023 года люксембургский суд общей юрисдикции отменил ограничения против нее. В судебном решении говорится, что Виолетта Пригожина имела акции «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», но с 2017 года не владеет компанией.