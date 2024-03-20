Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил отменить все решения о введении санкций против Никиты Мазепина — российского экс-пилота «Формулы-1» и сына совладельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина.

Согласно решению суда, родственная связь между отцом и сыном ― недостаточное основание полагать, что их объединяют общие интересы и, следовательно, оставлять Мазепина-младшего в санкционном списке.

В суде отметили, что на момент введения санкций Совет ЕС не установил связь между Мазепиными с точки зрения экономики, капитала и общих интересов, а также не доказал наличия между ними связей, выходящих за рамки семейных отношений.

Никита Мазепин заявил, что благодарен суду за «справедливое» рассмотрение своего дела, и назвал вынесенное решение «важной вехой».

«Я понимаю, что юридический процесс снятия санкций еще не завершен, но это, безусловно, важная веха для меня», — сказал он «Известиям».

Никита Мазепин и его отец Дмитрий Мазепин попали в санкционный список ЕС в марте 2022 года после начала военной операции на Украине. Ограничения предусматривают замораживание счетов и запрет на въезд в страны Евросоюза. Санкции против Мазепина-младшего обосновывались тем, что его отец ― «влиятельный бизнесмен, работающий в отраслях экономики, которые составляют существенный источник дохода для правительства России».

В сезоне 2021 года Мазепин-младший выступал на «Формуле-1» в составе американской команды Haas, титульным спонсором которой была российская компания «Уралкалий». Держателем ее контрольного пакета акций тогда был Дмитрий Мазепин. После начала военной операции Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным.

В конце 2022 года российский спортсмен потребовал приостановить действие санкций и заменить их другими временными мерами, которые позволили бы Мазепину вести переговоры о приеме на работу, участвовать в тренировках, чемпионатах и других мероприятиях на территории ЕС.

После этого санкции против Мазепина несколько раз продлевались. В марте 2023 года суд приостановил продление санкций против гонщика, отметив, что тот «всегда сохранял нейтральную позицию» по отношению к военной операции на Украине, выступал на «Формуле-1» под нейтральным флагом и готов подписать обязательство пилотов, требуемое Международной автомобильной федерацией (FIA).

Суд также разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для ведения переговоров, заключения профессиональных контрактов и участия в соревнованиях. Несмотря на это, Совет ЕС еще несколько раз продлевал ограничения против российского спортсмена, а суд снова их приостанавливал.

Адвокат гонщика Аарон Басс обвинил Совет ЕС в злоупотреблении полномочиями, заявив, что санкции против Мазепина основаны на «вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах». По его словам, спортсмен «никак не вовлечен ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход».