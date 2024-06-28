Евросоюз ввел санкции в отношении четырех юридических и двух физических лиц из России. Об этом сообщается в «Официальном журнале Евросоюза».

В частности, в санкционные списки включили компанию «Трансконтейнер», оператора российских контейнерных железнодорожных перевозок, и ее генерального директора Михаила Концерева.

В числе причин, по которым было решено включить Концерева в санкционные списки указаны транзитные перевозки грузов из Беларуси через северо-западные России, оказание помощи Министерству обороны Ирана в поиске производственной площадки для самолетов-снарядов Shahed, а также участие в «незаконных схемах по торговле оружием» с КНДР с целью поддержки российского руководства.

«Трансконтейнер» является крупнейшим в России оператором фитинговых платформ, которому принадлежит 37 российских железнодорожных терминалов.

Также санкции были введены против Дмитрия Белоглазова, его компании по оказанию финансовых услуг «Титул», ее дочерней структуры «Илиадис», а также связанной с ним «Распериа трейдинг лимитед», ранее подконтрольной предпринимателю Олегу Дерипаске.

В обосновании для введения санкций сообщается, что Дерипаска и Белоглазов специально организовали дочернюю компанию «Илиадис» с целью выкупа доли Дерипаски в «Распериа трейдинг лимитед». Компании принадлежало 28,5 млн акций австрийской строительной компании Strabag, которые были заморожены после внесения Дерипаски в санкционные списки ЕС. Таким образом предпринимателю удалось обойти санкции, получив эквивалентную экономическую выгоду.

В мае санкции в отношении Белоглазова и связанных с ним компаний ввели США. Это произошло через несколько дней после новости об отказе Raiffeisen Bank International от планов по приобретению доли в Strabag у «Распериа трейдинг лимитед». В компании объяснили такое решение отсутствием необходимого одобрения со стороны органов власти.

Минфин США обосновал включение Белоглазова в санкционные списки попыткой «провести непрозрачную и сложную продажу активов, которая могла разморозить активы российского олигарха Олега Дерипаски на сумму более $1,5 млрд».