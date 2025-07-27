Евросоюз заморозил помощь Киеву на сумму 1,5 млрд евро из-за действий президента Владимира Зеленского. Его попытки закрыть антикоррупционные органы — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) — вызвали недовольство европейских партнеров, сообщает The New York Times.

В пятницу Европейский союз заявил, что удержит 1,5 млрд евро (или 1,7 млрд долларов) из общего фонда в 4,5 млрд евро. Получение этих средств зависит от того, достигла ли та или иная страна определенных стандартов надлежащего управления. Эти деньги не могут быть использованы для военных закупок.

В 2024 года Евросоюз создал Фонд восстановления Украины и пообещал передать ей 50 млрд евро в течение трех лет на восстановление страны, а также подготовку к вступлению в альянс.

Издание отмечает, что Европа таким образом посылает сигнал Зеленскому, чьи действия уже вызвали первые после начала конфликта Москвы и Киева антиправительственные протесты в стране, а также критику со стороны лидеров некоторых европейских государств.

Решение ЕС — это неудача для Украины, которая очень рассчитывает на помощь европейских союзников на фоне сокращения поддержки США, говорится в статье.

«Это также подняло вопросы о том, не начинает ли ореол вокруг господина Зеленского тускнеть среди западных союзников Украины», — пишет NYT.

Издание приводит слова американского эксперта по борьбе с коррупцией Джеймса Вассерстрома, который заявил, что среди европейских стран есть определенное «раздражение по отношению к Зеленскому». По его мнению, «блеск лидерства Зеленского в военное время среди государств, предоставляющих финансовую помощь, определенно сходит на нет».

Несмотря на то, что президент Украины в итоге отказался от планов закрыть НАБУ и САП, внеся соответствующий законопроект в Верховную раду, это лишь «успокоило уличные протесты, но не смогло предотвратить сокращение помощи от ЕС», отмечает NYT.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил журналистам в Брюсселе в пятницу, что Украина запросила выплату в июне, несмотря на то, что не выполнила три из 16 критериев, в том числе не проведя назначений в специализированный антикоррупционный суд.

NYT пишет, что решение ЕС совпало с критикой украинцев в адрес Зеленского и его правительства, которых обвиняют в автократии и преследовании журналистов, активистов, а также оппозиционеров. Кроме того, недовольство граждан вызвало решение заменить гражданскую администрацию во многих регионах на военную.

Однако среди европейских союзников Украины нет единого мнения насчет внутренней политики Киева, уточняет издание: одни считают, что Зеленский действует так, как нужно в условиях введения военного положения, другие называют его политику попытками узурпировать власть.

НАБУ и САП расследуют деятельность высокопоставленных чиновников в украинском правительстве, включая бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова, который был обвинен в получении откатов в сделке с недвижимостью. Сам Чернышов назвал обвинения против него безосновательной кампанией по очернению.

Кроме того, правительство Зеленского отказалось одобрить кандидатуру Александра Цивинского, который расследует дело против Чернышова, на пост главы отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро экономической безопасности.

Украинские власти должны решить, кто будет назначен на эту должность, до конца июля. Это условие Международного валютного фонда, который иначе не сможет продолжать оказывать Киеву помощь в рамках четырехлетней программы, начатой в 2023 году, в размере 15,6 млрд долларов.