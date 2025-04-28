В ходе своего визита в Москву президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо планирует посетить Парад Победы 9 мая. Об этом он заявил в разговоре с «Африканской инициативой».

«Во-первых, мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы. Затем, я надеюсь, мы проведем переговоры с президентом Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между нашими странами и наметить дальнейшие планы», — сказал он.

По словам президента, 9 мая «станет историческим днем» не только для россиян, но и для жителей других стран, которые принимали участие в победе над нацизмом и фашизмом.

«Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», — добавил Сассу-Нгессо

Он также отметил, что народы Африки, «который были порабощенными и угнетенными», могут лишь приветствовать борьбу с подобными силами. Президент Конго напомнил о том, что африканцы сражались вместе с союзническими войсками и признал роль СССР в победе над врагом.

«СССР принес огромную жертву в борьбе с нацизмом и фашизмом. Именно подразделения Советского Союза первыми вошли в Берлин и водрузили флаг над Рейхстагом. В борьбе с нацизмом и фашизмом погибло более 26 миллионов человек — гражданских и военных из Советского Союза. Поэтому это важный момент, который заслуживает празднования, — победа сил мира и свободы над нацизмом», — признал африканский лидер.

Говоря о текущем состоянии дел в отношениях между Конго и Россией, Сассу-Нгессо рассказал об увеличении взаимодействия между странами в нефтяном секторе.

«Российские компании участвуют в разведке нефтяных месторождений и добыче в нашей стране. У нас есть крупный проект с Россией по строительству нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем. Кроме того, Россия помогает нам с подготовкой сотрудников правоохранительных органов, а также с их оснащением», — сказал он.

Президент также выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и в области подготовки гражданских кадров.