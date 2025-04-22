Президента Сербии Александра Вучича ждут на торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве 9 мая 2025 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил российский лидер Владимир Путин.

«На 9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства при встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием 22 апреля.

О намерении Вучича приехать в Москву на День победы стало известно еще в октябре 2024 года. В марте 2025 года замглавы администрации президента России Максим Орешкин, прибыв с визитом в Сербию, сообщил, что в рамках своего майского визита сербский лидер также проведет переговоры с Путиным. Информацию о своем предстоящем приезде сам Вучич тогда же подтверждал в телефонном разговоре с российским коллегой.

В середине апреля глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила странам, чьи делегации отправятся в Москву на Парад Победы 9 мая, негативными «последствиями». По ее словам, Брюссель не одобряет такие поездки и уведомил страны-кандидаты на членство в ЕС, что их участие в мероприятиях в Москве не приветствуется.

The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников написал, что из-за поездки Вучича Сербии могут заблокировать вступление в Евросоюз. Соответствующую заявку страна подала еще в 2009 году, а три года спустя получила статус кандидата на членство.

16 апреля Вучич пожаловался, что испытывает сильное давление из-за своего планируемого прибытия в Москву на юбилейные торжества.

«Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову от давления из-за поездки в Москву. <…> Я не знаю, что решат другие, но я не изменил своего решения», — цитировало сербского лидера сербское издание Blic.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления Каллас «весьма жесткими» и подчеркнул, что в России не считают правильной позицию Евросоюза. Однако давать оценку словам главы дипломатии ЕС должны те «суверенные государства, которым она угрожает», сказал представитель Кремля.

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм. Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали ”людьми второго сорта”», — прокомментировала эту публикацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Каллас «отбитой русофобкой», а ее предупреждение — «неуважением к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма». Он призвал отстранить дипломата от должности и «отдать под международный трибунал ООН».

Глава правительства Словакии Роберт Фицо, комментируя слова Каллас, подтвердил, что собирается в Москву на 9 мая. Он напомнил, что является законным премьер-министром суверенной страны и намерен «отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии», погибших при освобождении Словакии, а также «миллионам других жертв бесчинств нацистов».

«Это шантаж или объявление о том, что по возвращении из Москвы я буду наказан? Я не знаю, но я знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й. <…> Никто не может указывать мне, куда я должен или не должен ездить», — написал словацкий премьер в соцсети.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил чиновников из европейских стран приехать на 9 мая в Киев. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил RTVI, что тем самым украинский лидер «хочет продемонстрировать свою фашистскую сущность».