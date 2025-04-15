Президент Украины Владимир Зеленский, приглашая европейских чиновников в Киев на 9 мая, хочет показать «свою фашистскую сущность», заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Ранее о планах позвать представителей ЕС в украинскую столицу сообщило издание Politico.

«Этим Зеленский хочет показать свою фашистскую сущность, больше ничего. А в принципе, в Великую Отечественную войну вся Европа воевала против Советского Союза, если уж так. Поэтому, ну, не приедут — и не приедут в Россию», — сказал Соболев.

Депутат задался вопросом, что власти Украины «будут отмечать» в Киеве с европейскими чиновниками.

«День поражения фашистов в войне? Ну пусть отметят, они — наследники фашизма. Пусть едут, куда хотят», — отметил Соболев.

По его словам, из стран западной Европы, оккупированных гитлеровской Германией, на ее стороне воевало «более 2 млн добровольцев так называемых».

«Я уже не говорю за союзников Германии — Румынию, Венгрию, Италию, Испанию, Финляндию, Словакию, Болгарию, которые официально объявили нам войну. Поэтому, конечно, где-то у них такая не очень хорошая память о войне. В Сталинградской битве мы полностью уничтожили две румынских армии, итальянскую армию», — отметил Соболев.

Для России День Победы — это великий праздник, который будет отмечен широко и с достоинством, «как и должно быть», добавил член думского комитета по обороне.

По данным Politico, украинские власти пригласили высокопоставленных европейских чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы «продемонстрировать дипломатическую силу». Как сообщает издание, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига направил соответствующие приглашения коллегам из Европейского союза во время встречи глав МИД ЕС в Люксембурге 14 апреля, призвав европейцев «продемонстрировать единство и решимость».

В Москве 9 мая пройдут торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О готовности приехать в российскую столицу для участия в параде на Красной площади уже заявили лидеры нескольких государств:

— премьер Словакии Роберт Фицо,

— президент Сербии Александр Вучич,

— президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва,

— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

— президент Палестины Махмуд Аббас,

— председатель КНР Си Цзиньпин,

— премьер Индии Нарендра Моди,

— президент Беларуси Александр Лукашенко,

— премьер Армении Никол Пашинян,

— президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

— президент Кубы Мигель Диас-Канель,

— президент Республики Сербской Милорад Додик,

— генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам,

— президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре,

— президент Киргизии Садыр Жапаров,

— президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев,

— президент Венесуэлы Николас Мадуро.