Московская сеть клиник «Семейный доктор» (с 2025 года вошла в федеральную сеть многопрофильных медицинских центров «Альфа-Центр Здоровья») 29 июля сообщила о сбое в работе сервиса онлайн-записи и личного кабинета. На сайте это объяснили «техническими причинами».

Обновление. Сервисы клиник «Семейный доктор» подверглись хакерской атаке, она «нейтрализована», утечка данных не подтверждена, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Альфа-Центр Здоровья». «Клиника «Семейный доктор» продолжает вести прием пациентов. Критически важные сервисы постепенно возвращаются в штатный режим работы», — говорится в сообщении. В пресс-релизе отмечается, что атака не затронула головную компанию «Медицина АльфаСтрахования», управляющую обеими сетями.

«Уважаемые пациенты! По техническим причинам в клинике временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. Запись на прием ведется по телефону контакт-центра <…> Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в уведомлении.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» пишет со ссылкой на врачей, что на внутреннюю систему медучреждения была совершена хакерская атака. По их словам, с 22 июля «пропала» база данных пациентов, а врачи ведут карты пациентов «вручную».

«Невозможно даже распечатать что-то на принтере, так как связь с принтером через сервер, а с ним связи нет. Подозревают хакерскую атаку. В программе пустой экран, база данных пациентов в системе 1С пропала», — рассказали каналу медики.

Как утверждают врачи, «база пациентов не подлежит восстановлению».

В телеграм-канале компании сообщили, что АО «Семейный доктор» работает в штатном режиме. «Информация о хакерской атаке, распространяемая в ряде СМИ, не имеет отношения к нам. Данные пациентов находятся в безопасности», — сказано в обращении к пациентам.

Согласно сайту «Семейный доктор», в Москве работают пять клиник этой сети для детей и взрослых. Клиники «Семейный доктор» сети медцентров «Альфа-Центр Здоровья» не следует путать с АО «Семейный доктор», которое имеет 15 одноименных поликлиник в Москве.

Во вторник, 29 июля, в Москве и Петербурге по техническим причинам закрылись большинство аптек «Столички» и «Неофарм» (входят в холдинг «Неофарм»), их клиентам стали недоступны система бронирования и просмотр данных по программе лояльности. В пресс-службе подтвердили РИА Новости, что речь идет о хакерской атаке. На момент публикации, которая была в 15:33 мск, половина аптек уже открылась после сбоя. В пресс-службе сети пообещали полное восстановление работы в кратчайшие сроки.