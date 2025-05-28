В Иркутской области после гибели пяти подростков возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, сообщает региональное СУ СК. Ранее следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.

«По факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)», — говорится в тексте официального сообщения.

По данным следствиям, трагедия произошла в частном доме на территории СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске.

По информации телеграм-канала Baza, трагедия произошла во время празднования дня рождения 15-летней девочки. Один из собравшихся подростков атаковал других, вооружившись ножом, в результате чего четверо несовершеннолетних скончались на месте, еще четверо были госпитализированы.

После этого предполагаемый подозреваемый совершил поджег, в результате которого погиб сам. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц.

По данным телеграм-канала Shot, на вечеринке у подростков были три бутылки водки, еще две джина, 15 слабоалкогольных коктейлей и одна бутылка пива. По словам источника RT в правоохранительных органах, в настоящий момент устанавливается личность тех, кто приобрел алкоголь для несовершеннолетних.

По данным Shot, подростки приобрели алкоголь через интернет незадолго до встречи, покупки им помог забрать их совершеннолетний знакомый. Его личность уже установлена, он на допросе, уточняет телеграм-канал.

Собеседник RT также сообщил, что одного из пострадавших, чье состояние оценивается как тяжелое с риском для жизни, было решено перевести в больницу в Иркутске.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил взять минздраву Иркутской области взять на контроль медицинское сопровождение пострадавших в результате нападения несовершеннолетних.

По словам источника RT, который ссылается на брата девушки, отмечавшей день рождения, когда он приехал на место происшествия, там еще не было полицейских, а только работники скорой помощи.

Нападавший, по его словам, находился «в основном доме» и не позволял никому пройти внутрь. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место и попытались уговорить его покинуть помещение, из дома уже пахло горелым, добавил собеседник телеканала.

Он также рассказал, что родственники пострадавших и полицейские через окно увидели окровавленные тела, после чего выломали дверь.

«Когда туда зашли, то все дети, кроме одного, были уже мертвы. Вероятно, нападавший сначала порезал людей в летнем домике, а потом уже перешел в основной. Потому что большинство спасшихся детей смогли именно из основного убежать, а вот из летнего нет», — добавил он.

Как пишет Shot, причиной пожара стал газовый баллон, который стоял у стола с едой и напитками. Сообщается, что нападавший открыл его после прибытия сотрудников правоохранительных органов, что привело к возгоранию и взрыву.

Как рассказала «Ленте.ру» знакомая предполагаемого нападавшего — 17-летнего Михаила — странностей и агрессивного поведения за ним замечено не было.

«Всегда помогал, если нужно было. Очень добрый и смешной человек, вообще не конфликтный. До сих пор не могу поверить в то, что говорят», — рассказала она.

По ее словам, Михаил не употреблял запрещенные вещества, мог только выпить, а с одной из девушек, которая была в дачном домике, он раньше состоял в отношениях.