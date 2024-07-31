Еще трое известных заключенных «пропали» из российских колоний на фоне слухов о возможном обмене заключенными между Россией и Западом. Как сообщили адвокаты, достоверно неизвестно местонахождение американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы*, отбывающего 25-летний срок по обвинению в госизмене, и журналистки RusNews Марии Пономаренко, осужденной за военные «фейки». Между тем из базы американского бюро тюрем исчезли данные о четырех осужденных в США россиянах. RTVI собрал, что известно к этому часу.

Пол Уилан и Мария Пономаренко

Адвокат американца Пола Уилана Ольга Карлова сообщила, что вопросы о местонахождении ее подзащитного поступают от журналистов разных международных агентств.

«Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — сказала Карлова агентству «Интерфакс».

Она добавила, что в связи с этим публично обращается к Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) с просьбой посетить исправительную колонию (ИК) №17 в Мордовии и удостовериться, что Уилан находится там.

Связь с журналисткой RusNews Марией Пономаренко, осужденной по обвинению в распространении «фейков» об армии, также пропала. Редакция RusNews сообщила, что 26 июля Пономаренко по неизвестным причинам не доставили на заседание суда; адвокат журналистки Дмитрий Шитов заявил, что не располагает информацией о ее самочувствии или о том, что с ней сейчас происходит.

Владимир Кара-Мурза*

Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России, что Владимира Кара-Мурзу* этапируют из колонии в Омске в «другое место» — не уточняется, в какое именно.

Адвокат Кара-Мурзы* в беседе с «Агентством»* не подтвердил информацию об этапировании. По его словам, в материале Reuters упоминается ИК-16, которой на территории Омской области в принципе не существует. Последнее место, где находился Кара-Мурза*, — это ФКЛПУ ОБ-11 (Омская областная больница №11 УФСИН), уточнил адвокат.

Он также рассказал, что в среду, 31 июля, его второй день подряд не пустили к подзащитному, сославшись на то, что он находится на обследовании. До больницы Кара-Мурза* находился в омской колонии строгого режима №6 (ИК-6).

Адвокат Вадим Прохоров* в фейсбуке** обратил внимание, что, по данным профильного портала, в Омске в 10.00 по местному времени (07.00 мск) приземлился спецборт авиаотряда «Россия» ТУ-214, который спустя несколько часов вылетел в направлении Москвы.

Точное местонахождение Кара-Мурзы* неизвестно, отметил Прохоров*.

«Есть предположение, Владимира Кара-Мурзу* вывозят из Омска по-президентски: спецбортом авиакомпании “Россия”. Вот это этап!» — написал в своем телеграм-канале журналист Дмитрий Колезев*.

В последние дни из российских колоний и СИЗО исчезли как минимум шестеро известных осужденных: политик Илья Яшин*, правозащитник Олег Орлов*, соратницы Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Александра Скочиленко и 19-летний Кевин Лик. Некоторые политологи и журналисты предполагают, что речь может идти о подготовке к обмену заключенными между Россией и Западом.

На этом фоне агентство РИА Новости заметило, что из базы американского бюро тюрем исчезли данные о некоторых россиянах, отбывающих наказание в США. По словам корреспондента агентства, поиск информации об Александре Виннике, Максиме Марченко, Вадиме Конощенке и Владиславе Клюшине, которых ранее осудили в США, не принес результатов. Вместе с тем в базе по-прежнему есть данные о других россиянах — к примеру, о хакере Владимире Дунаеве. Официально ни Россия, ни США по этой теме не высказывались.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

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