Из российских колоний и СИЗО исчезли как минимум шестеро известных осужденных: политик Илья Яшин*, правозащитник Олег Орлов*, соратницы Алексея Навального Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, художница Александры Скочиленко и 19-летний Кевин Лик. На этом фоне политологи и журналисты начали высказывать предположения, что их готовят к обмену. Что об этом известно — в материале RTVI.

Убыли «в неизвестном направлении»

Об «убытии» шестерых заключенных из мест содержания стало известно с разницей в несколько дней. Одним из первых тревогу забил муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин. О том, что супругу еще 26 июля вывезли из колонии №28 в Пермском крае, он узнал спустя два дня, когда принес ей передачу.

Гатин и адвокаты Чанышевой искали ее в СИЗО-2 Соликамска, СИЗО-5 и ИК-32 в Перми, а также в СИЗО-5 Екатеринбурга, но там ее не оказалось. До сих пор местонахождение Чанышевой неизвестно.

Позже выяснилось, что это не единичный случай: 29 июля стало известно об «убытии» в неизвестном направлении экс-координатора томского штаба** Навального и бывшего депутата местной гордумы Ксении Фадеевой, а также сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»*** Олега Орлова* и художницы Александры Скочиленко.

Фадеева находилась в ИК-9 в Новосибирске, Орлов* ― в СИЗО-2 Сызрани, Скочиленко ― в петербургском СИЗО-5. На момент написания материала новых данных о местонахождении Фадеевой и Орлова* не появлялось.

Группа поддержки Скочиленко опубликовала скриншот ответа от сервиса ФСИН-письмо, в котором говорится, что «адресат убыл в другое учреждение». По данным сторонников художницы, ее увезли в Москву.

Сотрудники московских СИЗО-6 Печатники и СИЗО-2 Лефортово заявили группе поддержки, что «никакой Скочиленко не знают». «А куда еще в Москве могут отвезти женщину, не знаем мы», — отметили в паблике.

30 июля список пропавших осужденных пополнили бывший глава Красносельского района Москвы Илья Яшин* и 19-летний фигурант дела о госизмене Кевин Лик. Адвокату Яшина* Татьяне Соломатиной заявили, что ее подзащитный «убыл в неизвестном направлении» из ИК-3 в Смоленской области.

Мать Лика узнала, что его нет в архангельской ИК-14, из ответа сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН. Ее сын не выходил на связь с утра 26 июля.

Обменять, помиловать, «помучить»: версии

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с RTVI предположила, что причиной исчезновения сразу нескольких известных осужденных может быть подготовка к вероятному обмен. При этом она подчеркнула, что в «современной России ничего подобного не было».

Масштабный обмен заключенными между Россией и США состоялся в 2010 году, когда президентом был Дмитрий Медведев. Тогда четырех россиян, трое из которых были осуждены по обвинению в шпионаже, обменяли на 10 российских граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности. В числе освобожденных российскими властями были ученый Игорь Сутягин и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Среди депортированных в Россию из США была фигурантка «шпионского скандала» Анна Чапман.

Вариант помилования Меркачева считает маловероятным, потому что прошения об этом писали не все пропавшие осужденные. Правозащитница отметила в своем канале, что информацию о перемещениях заключенных «никто не предоставит по запросу». Они могут сами рассказать об этом в письмах, добравшись до пункта назначения или транзитного СИЗО.

По мнению Меркачевой, везти всех осужденных в Москву «нет оснований», а перевезти их в одно место «невозможно», поскольку «там и женщины, и мужчины, а у нас нет совместных колоний».

В «ОВД-Инфо»* не помнят случаев, чтобы из мест заключения исчезало одновременно столько осужденных, сообщил «Агентству»* пресс-секретарь проекта Дмитрий Анисимов.

Возможный сценарий обмена предполагает, что заключенных привезут в одну точку, а оттуда доставят спецрейсом «на территорию какого-нибудь европейского государства», рассказал изданию адвокат Иван Павлов*.

В разговоре с телеграм-каналом «Можем объяснить»* юрист предположил, что в обменный фонд могут попасть журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси. В то же время он не исключил, что массовое исчезновение осужденных оппозиционеров и активистов из мест лишения свободы — это «какой-то отвлекающий ход».

Политолог Татьяна Становая предположила, что «мы на пороге очень масштабного обмена с американцами (и не только)».

По словам политолога Аббаса Галлямова*, он располагает «подтверждением», что речь может идти об обмене. Некоторым заключенным, как утверждает Галлямов*, предложили написать прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина, «и это было сделано». По мнению политолога, это «косвенно может доказывать, что действительно готовится обмен или помилование».

«Если наши политзеки пропали из колоний действительно для обмена — это огромная удача и большое счастье для их семей и близких. <…> Буду надеяться и верить, и если подтвердится — спасибо всем причастным», — написала журналистка Ксения Собчак.

По мнению журналиста Дмитрия Колезева*, «более логичной» кажется версия об обмене, которую он называет «оптимистичной». Журналист Сергей Пархоменко* в свою очередь заявил, что не верит «ни в какие мечты об амнистии, массовом обмене, внезапном помиловании». «К сожалению, наиболее вероятная, на мой взгляд, версия — это что их просто решили еще помучить», — считает он.

Правозащитница Алена Попова* отметила, что «не спешила бы верить» в версии об обмене. Она обратила внимание, что в списке «пропавших» из колоний нет американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана, а «на Западе не видно россиян, которые были бы остро интересны Кремлю».

В военном телеграм-канале «МИГ России» высказывается мнение, что происходящее может быть частью «большого плана, который наверняка обсуждался на Валааме и которого никто не знает». Речь идет предположительно о встрече президентов России и Беларуси на Валааме 25 июля.

В пользу своей версии автор канала привел сообщение о том, что гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Беларуси к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции под Минском, подал прошение о помиловании.

Лидер партии «Справедливой России ― За правду» Сергей Миронов, комментируя возможный обмен заключенными между Россией и США, отметил, что этот вопрос «давным-давно назревает», но ему «ничего про это неизвестно».

«Наши там есть, сидят, американцы — здесь сидят и, в принципе договориться об обмене, я думаю, это было бы очень разумно и к радости не только родственников и близких, но и это было бы абсолютно правильно», ― сказал депутат.

Миронов предположил, что «начать какие-то движения» к обмену заключенными подтолкнул выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. При этом парламентарий отметил, что политического решения насчет обмена «пока не было».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует тему обмена.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена

*** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России