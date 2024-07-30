Вопрос об обмене политзаключенными между Россией и США назревает «давным-давно», считает лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Так он прокомментировал сообщения о возможной подготовке обмена шестерых российских заключенных, передает корреспондент RTVI.

«По поводу обмена. Если честно, мне ничего про это неизвестно. <…> Наши там есть, сидят, американцы — здесь сидят и, в принципе, договориться об обмене, я думаю, это было бы очень разумно и к радости не только родственников и близких, но и это было бы абсолютно правильно», — сказал депутат.

Он предположил, что «начать какие-то движения» по поводу обмена заключенными стороны подтолкнул выход Джо Байдена из президентской гонки в США. При этом Миронов отметил, что политического решения об обмене принято пока не было.

«В принципе, такие планы и идеи, они давным-давно есть. И я думаю, что наши дипломаты работают, но только нужно политическое решение. Его пока не было, если оно будет, я думаю, было бы абсолютно правильно», — заключил он.

В последние несколько дней стало известно об исчезновении из колоний, 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика, приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу о госизмене, оппозиционера Ильи Яшина*, а также соратниц Алексея Навального ― Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Кроме того, из СИЗО в Сызрани и Петербурге пропали правозащитник Олег Орлов* и художница Александра Скочиленко.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с RTVI не исключила, что это может быть связано с их обменом. При этом правозащитница добавила, что о реальной причине пропажи осужденных из колоний и СИЗО ей ничего не известно. Рассуждая о вероятном групповом обмене, Меркачева отметила, что «в современной России ничего подобного не было».

В своем телеграм-канале Меркачева напомнила, что о передвижениях заключенных не сообщают по закону, а сами они могут отправить письмо о своем местонахождении только после того, как будут доставлены до пункта назначения или транзитного СИЗО.