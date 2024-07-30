Вывоз сразу нескольких осужденных оппозиционеров и активистов с целью вероятного обмена — это одно из «самых реалистичных» объяснений их пропажи из колоний и СИЗО, заявила RTVI член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева.

«Возможно абсолютно всё. Если рассматривать из самых реалистичных вариантов, это может быть как раз обмен», — допустила правозащитница.

Меркачева отметила, что о реальной причине пропажи осужденных из колоний и СИЗО ей ничего не известно. Рассуждая о вероятном групповом обмене, она отметила, что «в современной России ничего подобного не было».

«Их могли вывезти, чисто теоретически, действительно с целью обмена, но это получается в традициях советской эпохи», — сказала правозащитница.

Вариант помилования Меркачева считает маловероятным, потому что не все из тех, кого родные и адвокаты не обнаружили в колониях или СИЗО, писали соответствующие прошения.

«Некоторые из них точно не писали прошение, кто-то писал, а кто-то нет, без прошения вряд ли бы помиловали. По крайней мере, у половины точно не про помилование речь идет», — полагает член СПЧ.

По ее словам, везти этих осужденных в Москву «нет оснований», а перевезти их в единое место содержания невозможно, «потому что там и женщины, и мужчины, а у нас нет совместных колоний».

В своем телеграм-канале Меркачева напомнила, что о передвижениях заключенных не сообщают по закону, а сами они могут отправить письмо о своем местонахождении только после того, как будут доставлены до пункта назначения или транзитного СИЗО.

29 июля стало известно об исчезновении из колоний и СИЗО в разных регионах России сразу четырех осужденных ― бывших координаторов штабов** Алексея Навального в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»*** Олега Орлова* и художницы Александры Скочиленко.

30 июля в телеграм-канале оппозиционера Ильи Яшина*, приговоренного к 8,5 года лишения свободы, появилась информация со ссылкой на его адвоката, что он «убыл» из колонии в Смоленской области в неизвестном направлении. Одновременно с этим мать 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика, приговоренного к четырем годам колонии по делу о госизмене, также сообщила, что не обнаружила сына в колонии.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена

*** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России