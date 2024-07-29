Два бывших координатора региональных штабов* оппозиционера Алексея Навального — Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, а также сопредседатель «Мемориала»** Олег Орлов*** и художница Александра Скочиленко пропали из колоний и СИЗО, где они находились. Об этом 29 июля сообщили их соратники и адвокаты.

Бывшего координатора штаба* Навального в Томске Ксению Фадееву вывезли в неизвестном направлении из исправительной колонии №9 в Новосибирске, сообщается в группе поддержки Фадеевой. В администрации ИК адвокату осужденной заявили, что его подзащитная «убыла», но отказались сообщить, куда ее вывезли и в связи с чем.

В СИЗО-2 Сызрани, где содержался Олег Орлов***, его адвокату также заявили, что правозащитник «убыл». При этом 25 июля адвокату сообщили, что материалы дела Орлова*** после апелляции еще не поступили в суд первой инстанции, поэтому «этапирование в колонию должно было быть не скоро», отметили в «Мемориале»**.

Не оказалось в СИЗО и художницы Александры Скочиленко, говорится в группе ее поддержки в телеграме. Там опубликовали ответ администрации СИЗО-5 в Петербурге, которая объяснила невозможность доставить отправленное Скочиленко письмо в связи с тем, что адресат «убыл в другое учреждение». В группе поддержки предположили, что художницу могли этапировать в Москву.

Также остается неизвестным местонахождение экс-координатора штаба* Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которую 26 июля вывезли из колонии в Пермском крае. Муж Чанышевой Алмаз Гатин рассказал, что искал супругу в СИЗО Соликамска, а адвокаты ― в изоляторах и колониях Перми и Екатеринбурга, но «ее нигде нет».

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с RTVI предположила, что Чанышеву могли увезти в больницу или направить в Москву в связи с поданным ею прошением о помиловании.

Меркачева отметила, что в соответствии с законодательством все передвижения осужденных в России проводятся «втайне фактически», и пока Чанышева не объявится сама, на официальные запросы ответов не будет.

«Слышал предположение, что это может быть связано с подготовкой к обмену, но пока причин для тревоги намного больше, чем для оптимизма», — написал журналист Дмитрий Колезев***, комментируя информацию о пропаже Чанышевой, Фадеевой и Орлова***. После того, как стало известно об исчезновении из СИЗО Скочиленко, Колезев*** отметил, что «это уже явно не совпадения».

Лилию Чанышеву в июне 2023 приговорили к 7,5 года колонии по делу о «создании экстремистского сообщества». В апреле 2024-го Верховный суд Башкирии ужесточил приговор Чанышевой до 9,5 года колонии общего режима. В мае соратница Навального подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

Ксения Фадеева получила девять лет колонии по делу о «создании экстремистского сообщества». Олега Орлова*** в феврале приговорили к 2,5 года колонии по делу о повторной дискредитации армии из-за антивоенной статьи. Александра Скочиленко получила семь лет колонии по делу о «фейках» про российскую армию за антивоенные листовки, которыми она заменяла ценники в магазинах «Перекресток».

*штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена

** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России

*** внесены Минюстом России в реестр иноагентов