Лилия Чанышева, экс-координатор уфимского штаба* политика Алексея Навального, написала прошение о помиловании на имя российского президента. Информацию об этом подтвердил RTVI адвокат Чанышевой.

Изначально о прошении Чанышевой сообщил телеканал RT, который опубликовал фотографии документа.

«Да, я подтверждаю факт написания. Мы это обсуждали, его должны были отправить из уфимского СИЗО. Почерк в прошении [принадлежит] Лилии», — сказал RTVI адвокат Чанышевой Рамиль Гизатуллин.

Отвечая на вопрос о том, каковы шансы на помилование, Гизатуллин заявил, что родные надеются на положительный исход.

«У осужденного такое право есть, и мы решили воспользоваться им. Лилия, его родители и супруг надеются», — сказал он.

Лилия Чанышева возглавляла уфимский штаб* Навального в 2017-2021 годах. В ноябре 2021 года она стала первой задержанной по делу о создании экстремистского сообщества, которое было возбуждено после того, как суд признал структуры Навального — штабы* и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* — «экстремистскими».

Чанышеву этапировали в СИЗО-6 в Москве, где она содержалась до февраля 2023 года. Позже ее вернули в уфимское СИЗО. Суд в Уфе в июне 2023 года приговорил экс-соратницу Навального к 7,5 годам колонии по делу о «создании экстремистского сообщества». В суде она заявляла, что уголовное дело является политически мотивированным.

В апреле этого года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор Чанышевой, увеличив срок наказания с 7,5 до 9,5 лет колонии общего режима. Обвинение требовало ужесточить приговор до 10 лет колонии, поскольку посчитало его «слишком мягким».

Что написала Чанышева

Как видно на фото, которые приводит RT, в прошении о помиловании Чанышева пишет, что в апреле 2021 года она «добровольно прекратила участие и руководство организацией, признанной в августе 2021 года экстремистской». Она указывает, что у нее престарелые родители с хроническими заболеваниями, у матери инвалидность.

«В Башкирии я занималась правозащитной и общественно-политической деятельностью. В частности, отстаивала сохранность памятника природы — шихана Куштау, защищала права граждан дома №5 по ул. Ш. Руставели в связи с планируемой точечной застройкой 34-этажного дома», — продолжает экс-глава штаба Навального* в Уфе.

По ее словам, в апреле 2021 года, прекратив свою общественно-политическую деятельность, она вышла замуж и «планировала посвятить себя семье, родить детей», однако с ноября того же года она находится в местах лишения свободы.

«Срок отбытого наказания на текущий день — 3 года 6 месяцев. Штраф в размере 400 тыс. рублей в доход государства уплачен. На основании всего вышеизложенного прошу Вас освободить меня от дальнейшего отбывания наказания», — заключила Чанышева.

Документ подписан Чанышевой 19 апреля этого года, однако ранее о нем не было известно. Адвокат Рамиль Гизатуллин заявил RTVI, что связывает это «с датой получения доступа к данному ходатайству».

Алексей Навальный находился в заключении с 2021 года, когда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил его к 19 годам колонии особого режима по так называемому «экстремистскому делу». Политик умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Харпе (Ямало-Ненецкий автономный округ). Он похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

* признаны экстремистской организацией, деятельность в России запрещена