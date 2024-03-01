В Москве прошли отпевание и похороны Алексея Навального, который погиб в колонии 16 февраля. У церкви «Утоли моя печали» в московском районе Марьино собралась длинная очередь желающих проститься с политиком, гроб вносили в церковь и выносили под крики: «Навальный! Навальный!». Вслед за катафалком толпа бросала цветы. Собравшиеся скандировали такие лозунги, как «Он не боялся, и мы не боимся!» и «Любовь сильнее страха». Позднее толпа собралась на Борисовском кладбище, где состоялись похороны. Как это было — в материале RTVI.

По сообщениям СМИ, еще до 9 утра по московскому времени у церкви в Марьине скопились не менее сорока полицейских машин разного размера — от легковых до спецавтобусов. Кроме того, как рассказали очевидцы, по периметру установили металлические ограждения, дежурили сотрудники ОМОН. Была замечена в том числе конная полиция. По информации Astra, к 13:00 очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар, протяженность которого составляет 1,5 км.

Соратник Навального Иван Жданов* сообщал в своем телеграм-канале, что родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Навального, однако к 12 этого еще не было сделано. Только в 12:45 Жданов* сообщил, что «катафалк с телом Алексея с минуты на минуту направится к храму».

В 13:54 соратник Навального опубликовал видеозапись, на которой видно, как гроб заносят в храм под крики толпы: «Навальный!». Менее чем через час Жданов* сообщил, что «отпевание прошло очень быстро» и теперь «имеет смысл» идти на кладбище, куда везут гроб.

Отпевание проводил штатный клирик храма Андрей Малевич, пишет телеграм-канал «Можем объяснить»*. На прощании присутствовали родители оппозиционера Людмила и Анатолий Навальные.

Во время отпевания Навального RusNews опубликовало видеозапись с видом на храм с высоты, на кадрах люди скандируют: «Алексей!». По словам очевидцев, к храму выстроилась очередь длиной в 2 км. «Не простим!» — кричали люди.

На видеозаписи из церкви видно, что собравшимся не дали попрощаться с Навальным. Гроб окружила толпа людей, многие кричали: «Дайте попрощаться!», «Дайте подойти!», «Люди пришли, чтобы попрощаться!». «Алексей, покойся с миром, спасибо тебе, наш герой! <…> Алексей, прости, что не уберегли тебя, прости!» — говорит со слезами молодая женщина.

После этого на кадрах виден уже закрытый гроб. «Это наш родной человек! Вы не дали попрощаться!» — жалуются в толпе.

Появились видеозаписи, на которых люди возле храма после отпевания скандируют «Навальный! Навальный!» и аплодируют. Те же лозунги сопровождали процесс вынесения гроба из церкви (видеозапись приводит в телеграм-канале издание «7х7 — Горизонтальная Россия»*). Машину с гробом люди забрасывали цветами, в толпе кричали: «Спасибо, Алексей!» (видеокадры приводит Astra).

Соратник Навального Леонид Волков* заявил в эфире YouTube, что на настоятеля храма отца Анатолия Родионова и певчих якобы «надавили», в результате с Навальным успели проститься не больше 300 человек. Религиовед Сергей Чапнин выступил в фейсбуке** с утверждением, что «был приказ из патриархии сократить все по максимуму».

По словам корреспондента «Верстки»*. отпевание прошло быстрее запланированного, потому что к гробу начали массово идти люди,

Похороны и стихийные мемориалы

После отпевания толпа направилась на кладбище, люди несли в руках цветы. «Медиазона»* опубликовала видеокадры, на которых, по выражению одного из очевидцев, видна «бесконечная процессия от храма к кладбищу». Издание также публикует кадры, на которых идущие к кладбищу скандируют: «Свободу политзаключенным!».

На похоронах сыграли музыку из финальной сцены фильма «Терминатор-2», который, по словам соратников Навального, оппозиционер считал «лучшим фильмом на земле». Команда Навального отметила, что с политиком пришли попрощаться «тысячи людей», и поблагодарила пришедших.

На видеозаписи, которую приводит Sota, видно, что дошедшие до Борисовского кладбища скандировали: «Леша, мы с тобой!». Собравшихся не сразу пустили проститься с Навальным, толпа кричала: «Пропустите проститься!».

Уже после того, как гроб спустили к земле, людей начали пропускать на кладбище, сообщала Sota. На кладбище люди возлагали цветы к портрету Алексея Навального. «Нас много! Нас много!» — скандировали люди, не попавшие на кладбище в момент захоронения.

«Спасибо за сына!» — кричали собравшиеся матери Навального Людмиле (видео публикует издание Astra).

По сообщению «7х7 — Горизонтальная Россия»*, в ГБУ «Ритуал» ранее сообщили, что Борисовское кладбище обычно открыто с 9:00 до 17:00, однако после похорон Навального кладбище не закрыли в указанное время. К могиле оппозиционера продолжают подходить люди, чтобы положить цветы, ко входу растянулась огромная очередь, пишет издание.

Полицейские в громкоговоритель заявляли, что будут пропускать людей на кладбище группами по 50 человек, передает корреспондент «Медиазоны»*.

Возле Борисовского кладбища появились стихийные мемориалы и снежная скульптура: по словам собеседников «7х7»*, одна девочка слепила снежную скульптуру ангела. Из-за того, что доступ к могиле Навального затруднен, люди оставляют цветы, свечи и портреты на сугробах неподалеку и на выломанном ограждении возле церкви в Марьине.

О стихийном мемориале в одном из дворов рядом с кладбищем пишет и «Медиазона»*: по ее данным, возле стихийного мемориала люди скандировали фамилию оппозиционера и его фразу «Не сдавайтесь!» (видео опубликовано в телеграм-канале издания).

На кадрах видно, что сторонники Навального принесли к стихийному мемориалу плакаты и его портреты; в другом месте на снегу цветами выложили надпись «Навальный». Еще один стихийный мемориал из цветов и свечей появился близ станции метро «Борисово».

На похороны пришло множество иностранных дипломатов и машин посольств. Среди них — посол США Линн Трейси, зампосла Великобритании Том Додд, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор. Кроме того, были замечены машины послов Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии.

Проститься с Навальным пришли среди прочих политик Борис Надеждин, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* и журналистка Екатерина Дунцова, которая выдвигала свою кандидатуру на выборах президента.

Вдова Навального Юлия опубликовала в инстаграме** пост, в котором попрощалась с мужем и поблагодарила его «за 26 лет абсолютного счастья». Что еще говорят о Навальном в день его похорон — в материале RTVI.

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