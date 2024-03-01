Оппозиционера Алексея Навального, умершего 16 февраля в исправительной колонии на Ямале, 1 марта похоронили в Москве на Борисовском кладбище. К храму в Марьине, где отпевали политика, и к месту его погребения выстроилась большая очередь людей, желающих с ним проститься. Что в этот день писали и говорили о Навальном его соратники, родные, политики, журналисты, политологи, культурные и общественные деятели, — в подборке RTVI.

Вдова политика Юлия Навальная (в соцсети Х)

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.

Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху, радовался за меня и гордился мной. Я не знаю, справлюсь или нет, но я буду стараться.

Мы обязательно встретимся однажды. У меня столько для тебя нерассказанных историй, и у меня столько для тебя сохраненных в телефоне песен, глупых и смешных, вообще, честно говоря, ужасных песен, но они про нас, и я так хотела дать тебе их послушать. И так хотела смотреть, как ты их слушаешь, смеешься, а потом обнимаешь меня.

Люблю тебя вечно. Покойся с миром.

Брат Навального Олег (в инстаграме*)

Спи спокойно, брат, и ни о чем не волнуйся.

Соратница Навального Мария Певчих** (в инстаграме*)

Прощай, дорогой друг. 13 лет в твоей компании были подарком судьбы. Было классно, весело и очень интересно.

Жизнь без тебя будет моим самым большим экзаменом. На «отлично» сдать не обещаю, но очень постараюсь.

Постараюсь работать еще больше, постараюсь быть еще злее, постараюсь никогда не сдаваться и не бояться, как не боялся ты. И никогда-никогда тебя не забывать.

Ну а потом, кто знает, может где-нибудь встретимся и снова откроем отдел расследований.

Соратник Навального Леонид Волков**

Спасибо тебе за все.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Может ли Кремль дать оценку Навальному как политической фигуре?

Нет, не может.

Стоит ли ожидать от Кремля каких-либо заявлений в день похорон Навального?

Нет, нечего сказать.

Посольство США в России (в соцсети Х)

Разместило в аккаунте Х фотографию со свечами, цветами и фотографиями Навального, а также процитировало строки из поэмы Анны Ахматовой «Реквием»:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Политик, экс-кандидат в президенты России Борис Надеждин

Народу огромное количество, тысячи людей. Конечно, сегодня, с одной стороны, день трагический ― мы прощаемся с видным человеком, который стал символом эпохи, а с другой стороны, надежда есть, и все будет в конце концов хорошо. Россия будет мирной и свободной, как мечтал Алексей.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

Сейчас проходят похороны Навального, и ЕС выражает соболезнования его семье и друзьям. Посол ЕС и другие дипломаты отдают ему дань памяти. То, во что верил Навальный, не исчезнет: идеи нельзя пытать, отравлять, убивать. Он останется источником вдохновения для многих в России и за ее пределами.

Бывший муниципальный депутат Ржевской госдумы, экс-кандидат в президенты России Екатерина Дунцова

Его имя точно не останется в истории в качестве «еще одного в ряду» — о нем будут помнить. Сегодня наступила весна. Для нас, но не для него. Весны он больше никогда не увидит, потому что здесь, откуда он ушел, ему достались зима и вечная мерзлота Заполярья, а там, куда он идет, будет только вечное лето.

Писатель Борис Акунин**

Сегодня хоронят человека, у которого была красивая мечта: создать Прекрасную Россию Будущего. Человека можно убить. Все живое можно убить. Мечту тоже. Все, что Алексей мог сделать для Прекрасной России Будущего, он сделал. Все, что можно ей отдать, отдал. Зря или нет — теперь будет зависеть от нас с вами. Вечная память Алексею и вечный стыд нам — если все было зря.

Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман** (в стриме «Новой газеты»)

Алексей был моим товарищем. Он сильный, настоящий, честный русский парень. И он православный. Он верующий, он искренне верующий человек был. Он по-доброму относился к людям. Я думаю, что его со временем канонизируют. Это произойдет не сразу, но это осознание появляется уже у многих, и со временем его канонизируют. Во всяком случае, основания у него, как у страстотерпца, как замученного, гораздо больше, чем у Николая II. Навальный не посылал людей на смерть, Навальный не тратил народные деньги. Навальный заступался за людей и поэтому, я думаю, так оно и будет.

Политик Михаил Ходорковский**

Прощай, Алексей…

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг**

Сегодня люди не испугались возможных репрессий и пришли на прощание с политиком, политическим заключенным, в стране, где естественные человеческие чувства свободного человека могут вызвать любую по жестокости реакцию властей.

Эти люди показали, что у них нет страха, а если он есть, что также естественно, то они умеют преодолевать страх и уважают себя, свои моральные принципы. Эти люди живут в России и сохраняют для нашей страны шанс на свободное будущее. Они любят страну и желают ей свободы.

Политолог, президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

Как пока все выглядит?

Событие в целом признано неважным. Но на всякий случай созвали Совет безопасности. Внятных публичных документов хотя бы медицинского заключения с подписями медиков в паблике не появилось. Контраст с не вызвавшими никакого интереса «санкционированными» похоронами [председателя Верховного суда Вячеслава] Лебедева и [экс-главы правительства СССР Николая] Рыжкова нагляден. И фото с Явлинским у гроба Рыжкова это только подчеркнули.

Похороны Навального превратились в сборище сумасшедших, единственные адекватные, кроме родных и близких покойного, это сотрудники полиции, которые охраняли траурное мероприятие.

Военный блогер Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio)

«Героям слава!» на похоронах Навального. Бандеровцы почтили почившего борца с режимом и агента влияния США своим присутствием. <…> Гром аплодисментов на похоронах Навального. Галоперидол тут уже не поможет. Сейчас еще баян притащат.

Политолог Аббас Галлямов**

Люди скандируют: «Навальный». Это то самое, чего боялись власти.

Журналист Кирилл Шулика

Как же это все печально. Причем, печально должно быть человеку любых взглядов, просто человеку… Молодой парень, до 50 лет. Тяжелейшие последние годы и возвращение в район, где он жил, в гробу.

Журналист Станислав Кучер

Те, кто придет сегодня хоронить тело Алексея, прекрасно понимают, что представляют абсолютное меньшинство россиян. <…> Но то меньшинство, которое придет — совесть России. Не надежда, не сила, не факт, что будущее — хотя очень бы хотелось. Именно совесть. <…> Это — констатация очевидного и моя крохотная духовная поддержка людей, которым я очень сочувствую и которым очень благодарен.

Правозащитница Зоя Светова

Как же повезло нам быть современниками этого великого человека. <…> Его непобежденная и несломленная душа, верю, уже на небе, в раю, и он смотрит на нас со своей неповторимой доброй и ироничной улыбкой.

Политолог Константин Калачев

Одни люди покидают этот мир живыми. Другие становятся мертвыми задолго до своей физической смерти. Некрологи значимым для нее личностям пишет история. Я от некролога воздержусь. Просто процитирую Сергея Довлатова: «В чем разница между трупом и покойником? В одном случае — это мертвое тело. В другом — мертвая личность». RIP.

Политолог Сергей Марков

Это был яркий харизматичный политик с очень современном стилем. У него могло быть огромное политическое будущее. Его антикоррупционные расследования привлекали огромное внимание.

Политическая трагедия Навального в том, что он был максимально проамериканский политик в период, когда Америка превращалась из трудного партнера России в открытого врага России. Это убило Алексея Навального сначала политически, а потом и физически.

Журналистка Екатерина Винокурова (в колонке BRIEF)

Сегодня на Борисовском кладбище в Москве была похоронена эпоха Болотной площади. Эпоха, когда была надежда, что сейчас появится кто-то умный и сильный и все решит. Что одно удачное выступление уже ломает ход истории (и такое тоже бывало, но, будем честны, редко).

Уходит эпоха ярких харизматиков с миллионными просмотрами и крепким словом. Чья эпоха приходит? Усталых и запуганных людей. <…> Тех, кто выдает себя невосторженным выражением лица, когда надо в едином порыве изобразить какой-нибудь цирк. <…> Очевидно, что сейчас главная и единственная политическая программа и действие для таких людей — это выжить. Не сгореть в пожаре собственных идей, не стать первыми в коротком забеге, а выжить и дожить до изменения обстоятельств в максимально целостном виде. Не дать себя уничтожить ни внешним силам, ни друзьям, ни самим себе.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев (в комментарии RTVI)

Похороны Навального — это танцы на костях для бывшего окружения Навального. Просто жаль втянутых в этот театр представителей Церкви, к которым я отношусь с большим уважением. Жаль и родителей, которые ничего не могут поделать, пока все бывшее окружение Навального просто требует от Запада спонсировать дальше «их путь». Это кощунство. Какое-то сомнительное захоронение под Фрэнка Синатру My Way и музыку из «Терминатора», под смех диппредставителей различных стран в толпе. Из похорон конкретно они сделали цирк. А те, кто стояли у забора, даже не поняли, что все это шоу адресовано не им, а на Запад.

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