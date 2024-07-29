Экс-координатора штаба* оппозиционера Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву увезли из колонии в Березниках Пермского края в неизвестном направлении, сообщил ее муж Алмаз Гатин и попросил помочь в ее поиске. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева предположила в разговоре с RTVI, что Чанышеву могли вывезти в больницу или в Москву в связи с поданным ею прошением о помиловании.

«Могло произойти что угодно. Может быть, ее увезли в больницу, вдруг у нее случился приступ. Проблемы у нее были, так сказать, по-женски. Не думаю, что они были столь серьезные, чтобы случилось что-то чрезвычайное, но мало ли, обострение какое-то. Могли увезти в больницу, и она просто не успела сообщить», — сказала Меркачева.

«Возможно, ее вывезли в Москву, она подавала прошение о помиловании. Может быть, с этим связано», — также допустила правозащитница.

Меркачева пояснила, что в соответствии с законодательством все передвижения осужденных в России проводятся «втайне фактически».

«Поэтому до момента, пока сама Лилия на каком-то пересельном пункте не проявится, нам никто не ответит ни на какие официальные запросы», — заключила она.

29 июля Гатин написал в соцсети X, что узнал об «убытии» жены из ИК-28 в Пермском крае, когда принес ей передачу. Там ему сказали, что Чанышеву вывезли 26 июля. Мужчина написал обращение в колонию, а также попросил сообщить, если кому-либо известно о местонахождении его супруги.

В ноябре 2021 года Лилия Чанышева стала первой задержанной по делу о создании экстремистского сообщества, которое было возбуждено после того, как суд признал структуры Навального — штабы* и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* — «экстремистскими». В январе 2022 года Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.

В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 года колонии по делу о «создании экстремистского сообщества». Она не признала вину и назвала дело против нее политически мотивированным. В апреле этого года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор уфимской активистке, увеличив срок наказания до 9,5 года колонии общего режима.

В мае телеканал RT сообщил, что Чанышева написала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Это подтвердил RTVI адвокат Рамиль Гизатуллин.

* признаны экстремистской организацией, деятельность в России запрещена