Матери 19-летнего гражданина России и Германии Кевина Лика, приговоренного к четырем годам лишения свободы по делу о госизмене, сообщили, что его нет в колонии Архангельской области. Об этом говорится в группе поддержки Лика. Это уже шестой осужденный, о пропаже которого из места лишения свободы стало известно в последние дни.

Мать молодого человека узнала о его отсутствии в колонии из ответа сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН Архангельской области. Кевин Лик содержался в ИК-14 в деревне Горка-Муравьевская.

«“Нет такого осужденного в колонии”, — сообщили Виктории, маме Кевина, в электронном письме. Других уведомлений в настоящее время нет», — говорится в группе поддержки Лика.

Лик звонил матери утром 26 июля и с тех пор не выходил на связь, отмечается в паблике. По данным группы поддержки, «по техническим причинам» доступа к телефонным звонкам был лишен весь отряд в колонии.

Кевин Лик родился в Германии, но с 2017 года жил с матерью в Майкопе. Его задержали в феврале 2023 года в аэропорту Сочи. По версии следствия, с конца декабря 2021 года Лик фотографировал войсковую часть в Майкопе и отправлял снимки «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства».

В декабре 2023 года Верховный суд Адыгеи приговорил Лика к четырем годам колонии. Он стал самым молодым гражданином России, осужденным по делу о госизмене. В суде заявили, что юноша вел в пользу Германии деятельность, направленную против безопасности России.

В последние несколько дней стало известно об исчезновении из колоний оппозиционера Ильи Яшина*, а также соратниц Алексея Навального ― Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой. Кроме того, из СИЗО в Сызрани и Петербурге пропали правозащитник Олег Орлов* и художница Александра Скочиленко. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с RTVI не исключила, что это может быть связано с их обменом.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов