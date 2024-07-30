Оппозиционер Илья Яшин*, приговоренный к 8,5 года лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, «убыл» из колонии в неизвестном направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале политика со ссылкой на его адвоката Татьяну Соломину.

Других подробностей в посте не приводится. Яшин* находился в колонии общего режима №3 в Смоленской области. В декабре 2022 года оппозиционер получил 8,5 года колонии из-за стрима, в котором рассказывал о событиях в украинском городе Буча.

В марте 2024 года администрация колонии поставила Яшина* на дополнительный профилактический учет как лицо, «склонное к изучению и распространению экстремизма».

29 июля стало известно об исчезновении из колоний и СИЗО четырех осужденных ― бывших координаторов штабов** Алексея Навального в Уфе и Томске Лилии Чанышевой и Ксении Фадеевой, сопредседателя правозащитного центра «Мемориал»*** Олега Орлова* и художницы Александры Скочиленко.

Журналист Дмитрий Колезев* и политолог Михаил Виноградов предположили, что исчезновение осужденных из колоний и изоляторов может быть связано с подготовкой к обмену.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева в разговоре с RTVI допустила, что такой вариант возможен.

«Возможно абсолютно всё. Если рассматривать из самых реалистичных вариантов, это может быть как раз обмен» ― сказала она.

Меркачева также предположила, что некоторых осужденных могли забрать из мест лишения свободы в связи с прошениями о помиловании, однако «по крайней мере у половины точно не про помилование речь идет».

«Просто привезти их в Москву — оснований таких нет, привезти их в какое-то место, где бы они все вместе были — то же самое, невозможно, <…> у нас нет совместных колоний. Так что их могли [вывезти], чисто теоретически, с целью обмена, но это получается в традициях советской эпохи, потому что в современной России ничего подобного не было», — отметила правозащитница.

Лилия Чанышева, приговоренная к 9,5 года лишения свободы по делу о «создании экстремистского сообщества», находилась в ИК-28 Березники в Пермском крае. Ксения Фадеева, получившая девять лет по тому же делу, содержалась в ИК-9 Новосибирска.

Олег Орлов*, осужденный на 2,5 года колонии по делу о повторной дискредитации армии, находился в СИЗО-2 Сызрани. Скочиленко, получившая семь лет колонии по делу о «фейках» про российскую армию, находилась в СИЗО-5 «Арсеналка» в Петербурге.

Группе поддержки Скочиленко заявили в СИЗО, что художницу якобы увезли в Москву. Адвокатам Фадеевой и Орлова* заявили, что их подзащитные «убыли», но не сказали, куда и в связи с чем.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** штабы Навального признаны экстремистской организацией, их деятельность в России запрещена

*** внесен Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда России