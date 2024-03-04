Администрация исправительной колонии ИК-3 в Смоленской области поставила оппозиционера Илью Яшина* на дополнительный профилактический учет как лицо, «склонное к изучению и распространению экстремизма». Об этом говорится в сообщении политика в его телеграм-канале.

«Раньше в моем деле значилось лишь “злостный нарушитель режима”. Теперь же я еще и лицо, “склонное к изучению и распространению экстремизма”», — приводятся в канале слова Яшина*.

По его словам, сотрудники колонии заявили ему, что постановка на спецучет связана с «политическим характером» уголовной статьи, а также с «экстремистскими связями», в которых политик ранее «был изобличен правоохранительными органами», — пишет он.

Яшин* назвал постановку на дополнительный учет «предсказуемым» событием, которое он воспринял «философски». По его словам, теперь сотрудникам колонии придется проводить с ним «воспитательные беседы».

Среди прочего, Яшин* рассказал о визите к нему «человека в погонах из центра». Как утверждает политик, офицер зачитал официальное предостережение о том, что в соцсетях политика не могут публиковаться материалы без маркировки «иностранного агента».

До июля 2021 года Илья Яшин занимал пост главы Красносельского района Москвы. Политика арестовали в июле 2022 года по обвинению в распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Вслед за этим Минюст внес его в реестр иноагентов.

В декабре 2022 года Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии. Поводом для уголовного дела стала онлайн-трансляция на YuoTube, во время которой политик рассказывал о событиях в украинском городе Буча весной 2022 года. По версии следствия, проводя прямой эфир, Яшин* «под видом достоверных сведений» сообщил об убийствах жителей населенного пункта. При этому ему, как считает обвинение, было «достоверно известно», что распространенные в Сети фотографии мертвых людей и видео из Бучи — провокация «киевского режима».

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов