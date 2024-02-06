В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актерами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым. Об этом говорится в телеграм-канале концертного зала «Юпитер», где 21 февраля должен был пройти спектакль.

О причине отмены не сообщается, зрителям предлагают вернуть билеты. «Это информация от организаторов спектакля», ― сообщили в концертном зале, отвечая в комментариях на вопрос о причине отмены спектакля и возможности переноса.

В начале февраля стало известно, что постановку с Раппопорт и Серебряковым отменили в Ярославле. Спектакль должен был состояться 25 февраля к концертно-зрелищном центре «Миллениум». Сначала его перенесли на другой день, а потом и вовсе убрали с афиш.

В Минкультуры Ярославля объяснили, что в ведомство поступали «обращения активистов», поэтому показ решили отменить «с учетом общественного мнения».

Один из авторов обращений с требованием отменить «Эйнштейна и Маргариту» ― ярославский активист Сергей Казанский ― заявил порталу 76.ru, что Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков «проживают за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России». Казанский также отметил, что артисты выступают за рубежом, и предположил, что их «спонсируют недружественные нам страны».

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить Раппопорт и Серебрякова на иностранное финансирование.

В 2023 году спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменяли в трех городах ― Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В первых двух случаях это объяснялось техническими причинами, в Новосибирске отменить постановку потребовал местный совет отцов.

Ксения Раппопорт в 2022 году подписала обращение представителей НКО к президенту России Владимиру Путину с просьбой прекратить военную операцию на Украине. Алексей Серебряков в 2012 году сообщал, что перевез семью в Канаду. В 2021 году он рассказал, что живет в России и «не уезжал, собственно говоря», а детей вывез, «чтобы поучить». Актер не раз критиковал происходящее в стране.