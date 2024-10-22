Горняки шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области достигли договоренностей с руководством предприятия и прекратили голодовку, объявленную из-за долгов по зарплате. Это произошло спустя несколько часов после начала забастовки. О прекращении голодовки сообщил портал NGS42.RU со ссылкой на одного из участников протестной акции Александра Коровина.

По его словам, зарплату, которую задерживают уже больше четырех месяцев, горнякам пообещали выплатить до 28 октября. Это, в частности, зафиксировали в письменном документе, отметил шахтер. Информацию о сроках выплат также подтвердили в Минэнерго.

«[Мы] достигли неких договоренностей. Так как на слово уже не верим, то попросили свое честное слово заверить письменно. <…> Мы предупредили, что, если это очередной обман, тогда нас будет уже больше и уйдем только после выплаты всей задолженности», — сказал Коровин.

Он отметил, что шахтеры общались не с владельцем и гендиректором шахты «Инская» Денисом Немыкиным, а «с другими людьми», имена которых собеседник не раскрыл.

Портал Sreda42 пишет, что с горняками договорился один из соучредителей предприятия Александр Мохов. Как рассказал сам бизнесмен, он «по-человечески поговорил с шахтерами», те ему «доверились», и конфликт удалось уладить. Мохов заверил, что деньги будут перечислены рабочим «в ближайшее время».

По информации Sreda42, «большую роль» в урегулировании ситуации сыграл замминистра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак, который провел переговоры с руководителями и рабочими шахты.

Среди прочего, Мохов сообщил, что в скором времени он станет единоличным владельцем шахты «Инская», сейчас идет процесс переоформления документов и технический аудит. По его словам, на предприятии уже работает назначенный им кризисный директор, имя которого не называется. В то же время бизнесмен пообещал оставить в штате прежнего руководителя шахты Романа Фидлера.

Продолжит ли работу на предприятии действующий гендиректор Немыкин, Мохов не уточнил.

21 октября

Горняки шахты «Инская» объявили голодовку 21 октября. Причиной забастовки они назвали невыплату зарплаты с июля 2024 года. Шахтеры установили палатки на автостоянке у административного офиса предприятиях и заявили, что будут продолжать протестную акцию, пока руководство не погасит все долги перед ними.

Ситуацией вокруг шахты «Инская» заинтересовался Следственный комитет (СК). Кемеровское управление ведомства возбудило дело по статье о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК). По версии следствия, руководство предприятия не выплатило 382 работникам шахты зарпплату, общая служба задолженности превысила 46 млн рублей. Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК.