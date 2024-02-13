Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что принятый в России «пакет Яровой» угрожает безопасности всех интернет-пользователей, нарушая право на неприкосновенность частной жизни. Об этом говорится в постановлении суда по итогам рассмотрения жалобы активиста из Барнаула Антона Подчасова в адрес России. На документ, опубликованный 13 февраля, обратил внимание проект «Сетевые Свободы».

ЕСПЧ вынес на рассмотрение регулирование end-to-end encryption (сквозное шифрование. — Прим. RTVI) и хранение данных пользователей интернет-сервисов на примере дела о «ключах от Telegram». В жалобе Подчасова указывалось, что требования «пакета Яровой» о хранении переписок пользователей и предоставлении ключей для дешифровки сообщений по запросу спецслужб является нарушением неприкосновенности частной жизни со стороны государства.

Как указал ЕСПЧ, что «пакет Яровой» предусматривает «чрезвычайно широкую обязанность по хранению» данных, и признал, что подобная практика нарушает статью 8 Европейской Конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

В постановлении ЕСПЧ сказано, что доступ спецслужб к интернет-переписке пользователей без судебного разрешения может привести к злоупотреблениям, а также что российское законодательство не обеспечивает против них достаточных гарантий. Также в документе говорится, что наблюдение может осуществляться в том числе за лицами, не представляющими угрозу интересам правительства, способно привести к массовой неизбирательной слежке, а также применяться в преступных целях.

Кроме того, ЕСПЧ в своем решении отметил, что российское законодательство «не обеспечивает адекватных и достаточных гарантий против злоупотреблений». Суд призвал власти России использовать иные механизмы перехвата коммуникаций злоумышленников.

«Закон Яровой» вступил в силу в июле 2018 года. Согласно документу, все мобильные операторы обязаны на протяжении полугода хранить записи телефонных разговоров, сообщения и интернет-трафик своих клиентов, а также по запросу передавать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей.