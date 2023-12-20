Для перехода от оборонительной тактики к наступательным боевым действиям и увеличения численности российской армии до 1,5 млн человек Минобороны необходимо набрать еще около 200 тыс. «контрактников на добровольной основе». Об этом в разговоре с RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Планы по набору контрактников определены Генштабом — это те самые 200 с лишним тысяч человек, которые необходимо набрать. На следующий год — я думаю, в первой половине как можно скорее [нужно] выполнить этот план — мы наберем, вернее, численность Вооруженных сил составит 1,5 млн человек. На мой взгляд, этой численности будет достаточно для того, чтобы создать наступательные группировки и перейти от отражения контрнаступления к наступательным боевым действиям», — сказал он.

Парламентарий напомнил, что на расширенном заседании коллегии Минобороны России, которое состоялось 19 декабря, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с 1 декабря началось выполнение поручения президента по увеличению численности Вооруженных сил до 1,32 млн человек. По словам Соболева, «контрактников действительно набрали на все виды ВС, но необходимо еще где-то 200 тыс. контрактников набрать на добровольной основе».

«Это тоже добровольцы, но они контрактники, военнослужащие. Тогда мы выполним те задачи, которые стоят, создадим еще две общевойсковые армии, воздушный корпус, создадим те необходимые части соединений, которые должны составить наступательную группировку. Ни одна армия обороны не добилась победы. Есть еще большие задачи, которые необходимо решить», — пояснил депутат.

Соболев также высказался против ограничения сроков службы для мобилизованных. С предложением поддержать соответствующую законотворческую инициативу депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблока» Борис Вишневский ранее обратился к министру обороны России Сергею Шойгу, однако получил отказ.

«Я думаю, что этого не стоит делать, потому что, во-первых, большинство из них контракт заключили. Во-вторых, те, которые подлежали демобилизации по количеству детей, по болезни и так далее, они, в принципе, все давно уже уволены. Их где-то более 60 тысяч человек из тех 300 тысяч, которые были мобилизованы», — отметил Соболев.

По мнению депутата, «сейчас убрать с фронта людей, которые имеют боевой опыт, которые уже влились в части соединений, заменить их новобранцами, которых еще нужно набрать, обучить, провести боевое слаживание, — очень нецелесообразно».